Giới trẻ

Hoa tiên ông có gì đặc biệt mà nhiều người tìm mua để trồng dịp tết?

Thảo Phương
Thảo Phương
27/01/2026 14:22 GMT+7

Những ngày cận Tết Nguyên đán, hoa tiên ông (hay còn gọi là dạ lan hương) bất ngờ trở thành cái tên được nhiều người săn tìm.

Trên các hội nhóm cây cảnh, không khó để bắt gặp những bài đăng hỏi mua củ hoa, chia sẻ kinh nghiệm trồng hay “canh” hoa nở đúng dịp tết. Điều gì khiến loài hoa này trở nên hút khách trong dịp tết năm nay?

Theo chia sẻ của những người đang trồng, hoa tiên ông không nở rực rỡ ngay khi mua về mà cần trải qua quá trình trồng và chăm sóc từ củ. Từ những mầm non ban đầu, hoa dần vươn lên, kết thành chùm dày, có màu sắc đa dạng như tím, trắng, hồng, xanh dương… đặc biệt tỏa hương thơm nồng nàn.

Củ hoa tiên ông

Củ hoa tiên ông

ẢNH: L.V

Đang trồng hai chậu hoa tiên ông trong nhà, Nguyễn Thị Ngọc Thúy (27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết cô bị thu hút bởi cả hình thức lẫn mùi hương của loài hoa này. “Mình thích hoa tiên ông vì màu sắc và mùi hương rất thơm. Hoa có nhiều màu tím, trắng, hồng, xanh dương… màu nào cũng rất dễ thương. Trồng rồi mình mới phát hiện thêm một điều rất hay là cánh hoa thay đổi theo thời gian. Hoa nở chậm, càng để lâu cánh hoa càng đậm màu dần và uốn cong lại, nhìn chùm hoa ngày một đầy đặn và sặc sỡ”, Thúy chia sẻ.

2 củ tiên ông mà Thúy trồng đều cho hoa màu tím

2 củ tiên ông mà Thúy trồng đều cho hoa màu tím

ẢNH: NVCC

Theo Thúy, hoa tiên ông mang lại cảm giác thư thái bởi người trồng được quan sát từng giai đoạn phát triển của cây, thay vì mua hoa nở sẵn về chưng. “Mỗi ngày nhìn cây cao lên, nụ hé dần mình thấy rất vui”, Thúy nói.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài, hoa tiên ông còn được nhiều người lựa chọn vì cách trồng không quá khó, phù hợp với cả người mới chơi hoa. Theo chia sẻ của Thúy, củ hoa cô mua đã được kích hoa sẵn nên rất dễ chăm sóc.

“Chỉ cần trồng bằng đất tơi xốp, mình dùng đất mua sẵn ở tiệm cây. Nhận củ về thì trồng trực tiếp vào đất, tưới nước mỗi ngày một lần và để cây trong phòng mát. Sau khoảng 2–3 ngày, cây vươn lên chừng 10 cm thì bắt đầu nở hoa. Điều đặc biệt là nụ hoa nở nhưng thân vẫn tiếp tục vươn cao mỗi ngày, sau một tuần cành hoa có thể cao khoảng 15 cm”, Thúy cho biết.

Củ hoa tiên ông được chị Nga trồng bằng phương pháp thủy sinh

Củ hoa tiên ông được chị Nga trồng bằng phương pháp thủy sinh

ẢNH: NVCC

Chị Nga cho biết khi hoa nở có mùi hương rất thơm

Chị Nga cho biết khi hoa nở có mùi hương rất thơm

ẢNH: NVCC

Cũng vì tò mò khi nghe tên loài hoa này, chị Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đã tìm mua về trồng thử trong dịp tết năm nay. “Tôi xem hình ảnh thấy hoa đẹp, lại trồng thủy sinh được nên rất tiện chăm sóc. Nghe nhiều người review hoa rất thơm nên đặt mua về trồng thử. Đây là lần đầu tiên tôi trồng hoa tiên ông. Củ hoa đã có nụ sẵn, mua về chỉ cần thay nước và để nơi thoáng mát. Thành quả rất mãn nhãn, mùi hoa thơm nức”, chị Nga nói.

Tuy nhiên, không phải điều kiện thời tiết nào cũng phù hợp với loài hoa này. Chị Trần Mỹ Nương (37 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), cho rằng hoa tiên ông chỉ ưa khí hậu mát mẻ. “Tôi có mua thử một củ về trồng nhưng được khoảng một tuần thì hoa bắt đầu héo dần. Tôi nghĩ loài hoa này không thích hợp trồng ở xứ nóng, cây chỉ ưa mát”, chị Nương chia sẻ.

Cây tiên ông của chị Nương bị héo sau 1 tuần trồng, do khí hậu không thích hợp

Cây tiên ông của chị Nương bị héo sau 1 tuần trồng, do khí hậu không thích hợp

ẢNH: NVCC

Theo người bán, khác với nhiều loại hoa tết chỉ mua về chưng sẵn, hoa tiên ông thường được bán dưới dạng củ, người chơi tự tay trồng và chờ hoa nở. Nguyễn Huyền Trân (27 tuổi), làm việc tại một cửa hàng hoa trên đường Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ), cho biết một cặp củ hoa tiên ông hiện được bán với giá 179.000 đồng.

“Đây là năm đầu tiên tiệm mình bán loại hoa này. Gần tết thấy hoa tiên ông khá ‘hot’ nên nhập về bán thử. Hoa lạ, trồng từ củ nên người mua rất thích vì không biết khi nở sẽ ra màu gì. Hoa có nhiều màu như trắng, tím, hồng, xanh… Trồng đất hay trồng thủy sinh đều được, sau khi được kích hoa chỉ khoảng 7–10 ngày là hoa nở. Đặc biệt khi nở thì mùi rất thơm. Hơn nữa, loại hoa này ưa khí hậu mát mẻ nên cần tránh đặt ở những nơi có ánh nắng trực tiếp”, Trân cho biết.

Hoa tiên ông cao từ khoảng 10 - 15 cm, thích hợp trang trí ở phòng khách hay bàn làm việc

Hoa tiên ông cao từ khoảng 10 - 15 cm, thích hợp trang trí ở phòng khách hay bàn làm việc

ẢNH: H.T

Cũng theo Trân, hoa tiên ông được ưa chuộng còn bởi ý nghĩa phong thủy tích cực, tượng trưng cho sự sum vầy, may mắn và khởi đầu thuận lợi trong năm mới.

Khám phá thêm chủ đề

hoa hoa tết hoa tiên ông hoa chưng tết đẹp
