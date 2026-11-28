Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026, các phường trung tâm vận động doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố và người dân cùng trang trí hoa tươi trước nhà, xây dựng các tuyến đường hoa, không gian hoa, góp phần tô điểm phố phường.

Đường hoa được trang trí dọc tuyến đèo Prenn, cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt trước thềm Festival Hoa 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, nhiều công trình trang trí hoa được đầu tư bài bản, có ý tưởng thiết kế mới lạ. Nổi bật là các đường hoa dọc đèo Prenn, một phần đường Đinh Tiên Hoàng. Khu vực bùng binh phun nước trước chợ Đà Lạt cũng được trang trí bằng những mô hình hoa độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh thành phố sáng tạo âm nhạc và đời sống phố núi.

Những mô hình hoa độc đáo gắn với đời sống phố núi ẢNH: LÂM VIÊN

Những không gian này nhanh chóng trở thành điểm check-in, thu hút nhiều người dừng chân lưu lại khoảnh khắc bên hoa.

Đẹp phố nhưng đừng làm lu mờ cảnh quan

Cùng với các đường hoa, các phường còn vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện bích họa trên bờ taluy, tủ điện, bậc cấp. Chủ trương chỉnh trang đô thị, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cách thể hiện ở một số nơi lại gây ý kiến trái chiều, khi có những bức bích họa bị nhận xét chưa thực sự hài hòa với cảnh quan và nét đặc trưng của Đà Lạt.

Bức bích họa dài hơn 100 m trên tuyến đèo Prenn ẢNH: K.L

Đơn cử, bức bích họa dài hơn 100 m trên đèo Prenn đang gây băn khoăn về sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên của một trong những cửa ngõ đẹp nhất dẫn vào Đà Lạt. Giữa không gian rừng cây, những triền dốc và khúc cua nối tiếp, các mảng màu lớn liệu có góp phần tôn lên vẻ đẹp của cung đường hay vô tình làm giảm đi nét thơ mộng vốn có, đồng thời gây phân tán sự chú ý của người điều khiển phương tiện?

Bích họa trên đường Phan Đình Phùng, cùng việc trang trí tủ điện và bậc cấp lên đường Trương Công Định, đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau ẢNH : K.L

Tương tự, các bức bích họa dọc đường Phan Đình Phùng, việc trang trí tủ điện và các bậc cấp lên đường Trương Công Định cũng gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng màu sắc được sử dụng quá nổi bật, chưa hài hòa với không gian xung quanh, thậm chí tạo cảm giác rối mắt.

Đà Lạt vốn được yêu mến bởi vẻ đẹp trầm lắng, thơ mộng. Vì vậy, việc chỉnh trang, làm đẹp không gian công cộng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm những điểm nhấn mới không làm mất đi nét đặc trưng vốn có của phố núi.

Thêm đường hoa, giữ nét riêng phố núi Đà Lạt

Thực tế, Đà Lạt từng có những không gian bích họa được cộng đồng đón nhận. Năm 2019, Dốc Nhà Làng, khu vực nối đường Trương Công Định với Phan Đình Phùng, trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ những bức tranh tái hiện phố cũ, hoa dã quỳ, cẩm tú cầu và đời sống người dân.

Các tác phẩm được thể hiện trên tường nhà, bờ kè trong những con hẻm nhỏ, tạo nên không gian gần gũi, để người đi bộ thong thả thưởng lãm. Tương tự, bờ đá dài gần 200 m trước chùa Linh Sơn (Đà Lạt) cũng từng được khoác lên những bức bích họa về cảnh quan thiên nhiên phố núi, nhận được sự thích thú của nhiều người.

Đường hoa Đinh Tiên Hoàng níu chân du khách ẢNH: LÂM VIÊN

Sự khác biệt nằm ở cách lựa chọn không gian và nội dung thể hiện. Nếu những bức bích họa trong hẻm nhỏ có thể tạo nên câu chuyện thị giác thú vị, gần gũi thì tại các tuyến đèo, vách taluy rộng lớn, việc lựa chọn màu sắc, hình khối càng cần được cân nhắc, tiết chế để không lấn át cảnh quan tự nhiên.

Đà Lạt nên có thêm nhiều đường hoa, bờ tường hoa, những giàn hoa leo phủ xanh taluy ẢNH: CTV

Thiết nghĩ, phố núi Đà Lạt nên có thêm những đường hoa, bờ tường hoa, giàn hoa leo phủ xanh taluy hay những lối đi rực sắc mai anh đào, mimosa, cẩm tú cầu. Đó không chỉ là cách làm đẹp đô thị mà còn góp phần giữ gìn những khoảng xanh, cảnh quan tự nhiên, nét đặc trưng làm nên vẻ đẹp riêng của thành phố hoa.

Hoa nở giữa đường đi bộ và đường xe cộ lưu thông ẢNH: LÂM VIÊN

Làm đẹp Đà Lạt trước mỗi kỳ Festival Hoa không nhất thiết phải phủ thêm thật nhiều màu sơn lên phố phường. Đôi khi, chỉ một con đường hoa nở rộ như đường Đinh Tiên Hoàng hay những bức tường hoa trên đường Đống Đa... cũng đủ tạo nên sức hút, níu chân du khách.