Gala kết nối du lịch Lâm Đồng 2026 Thái Lan - Hàn Quốc với chủ đề "Kết nối đối tác - Mở rộng tầm nhìn" diễn ra tối 24.11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sự kiện nhằm tổng kết chương trình giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại "K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026", đồng thời tiếp nối các hoạt động quảng bá du lịch và kết nối phát triển đường bay giữa Lâm Đồng với Thái Lan.

Diễn ra từ ngày 20 - 24.11 tại quảng trường Lâm Viên, sự kiện "K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026" thu hút đông đảo doanh nghiệp và du khách với khoảng 200 gian hàng triển lãm đa ngành, 5 đêm biểu diễn nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, lễ hội ẩm thực, âm nhạc đường phố và đêm nhạc EDM.

Theo ông Ahn Hyo Seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International (DHI), sự kiện góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết 96 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tổng giá trị hơn 1,86 triệu USD. Trong đó, các hợp đồng đã ký kết để triển khai thực hiện có giá trị 384.000 USD. Đây được kỳ vọng là nền tảng thúc đẩy các cam kết hợp tác trở thành những giao dịch thực tế và quan hệ đối tác lâu dài.

Ông Ahn Hyo Seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International (DHI), cho biết sự kiện không chỉ giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy giao lưu văn hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng ra quốc tế, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại chương trình ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế đa ngành, nổi bật là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, khai khoáng, thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Việc tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế sẽ góp phần khai thác hiệu quả những lợi thế này.

Thai Vietjet Air dự kiến khai thác lại đường bay Bangkok - Liên Khương

Cũng trong ngày 24.11, hội nghị quảng bá du lịch Lâm Đồng và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thái Lan được tổ chức, trong khuôn khổ chương trình đón đoàn famtrip Thái Lan đến khảo sát sản phẩm du lịch địa phương từ ngày 24 - 27.11.

Quảng bá du lịch Lâm Đồng và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thái Lan ẢNH: MVB

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung trao đổi giải pháp khôi phục đường bay Bangkok - Đà Lạt, tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách hai chiều, mở rộng thị trường quốc tế và tăng khả năng tiếp cận điểm đến Lâm Đồng.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Thai Vietjet Air từng khai thác đường bay Đà Lạt - Bangkok từ tháng 12.2017 với tần suất 4 chuyến/tuần, sau đó tăng lên 5 - 7 chuyến/tuần.

Đón du khách quốc tế đến sân bay Liên Khương sau khi đường bay được nâng cấp ẢNH: LÂM VIÊN

Từ năm 2017 đến hết quý 1/2026, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã phục vụ 5.817 lượt chuyến bay quốc tế, với 781.605 lượt hành khách, kết nối Đà Lạt với các thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Dự kiến, Thai Vietjet Air sẽ khai thác trở lại đường bay Bangkok - Liên Khương từ ngày 19.12. Để duy trì đường bay, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cam kết bảo đảm an ninh, an toàn khai thác, chất lượng dịch vụ và áp dụng chính sách hỗ trợ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đối với các hãng mở đường bay quốc tế mới đến Liên Khương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn kỳ vọng thông qua chương trình khảo sát, kết nối tour tuyến, doanh nghiệp du lịch và lữ hành hai nước sẽ xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, hình thành các tour kết nối Bangkok - Lâm Đồng và ngược lại. Qua đó, đưa Lâm Đồng trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong các chương trình du lịch của khách Thái Lan.