Lâm Đồng cam kết môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 8.10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra Hội nghị kết nối giao thương thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, sau khi hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng là sự kết nối giữa cao nguyên và biển xanh, giữa nông nghiệp - công nghiệp và du lịch - thương mại, dịch vụ, giữa các vùng nguyên liệu - sản xuất - chế biến - logistics - thị trường tiêu thụ.

Các đại biểu và lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan các gian hàng đặc sản của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đây là lợi thế rất quan trọng để Lâm Đồng hình thành các chuỗi giá trị mới và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, có nhiều điều kiện để trở thành một không gian hợp tác đa ngành với doanh nghiệp Hàn Quốc. Địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh như nông nghiệp, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn; du lịch chất lượng cao, nghỉ dưỡng; lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số và mong muốn hợp tác.

"Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc từ khâu tìm hiểu, khảo sát đến triển khai dự án; chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và ổn định", ông Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng mong muốn cùng các đối tác Hàn Quốc nghiên cứu, thúc đẩy phát triển các đường bay trực tiếp giữa Hàn Quốc và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Woon Nam, Nghị sỹ Hội đồng Nghị viện tỉnh Gyeonggi-Do (Hàn Quốc) khẳng định, Lâm Đồng là địa phương sở hữu nhiều nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt có Đà Lạt là trung tâm du lịch với sức cuốn hút rất riêng không chỉ với người Hàn Quốc mà còn nhiều quốc gia khác. Những sản phẩm nông sản, cà phê của tỉnh Lâm Đồng cũng có tiềm năng rất lớn để có thể phát triển tại thị trường Hàn Quốc.

Ông Kim Woon Nam, Nghị sỹ Hội đồng Nghị viện tỉnh Gyeonggi-Do (Hàn Quốc) ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Ông Kim Woon Nam mong muốn tỉnh Gyeonggi-Do nói riêng, Hàn Quốc nói chung có thể cùng xây dựng hợp tác, thúc đẩy giao lưu giữa chính quyền địa phương, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và khu vực tư nhân, từng bước mở rộng thành hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và ngành công nghiệp thế mạnh.

TS Trần Hải Linh, Ủy viên UB MTTQ VN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cho biết, Lâm Đồng có lợi thế về nông nghiệp chất lượng cao, nông sản, dịch vụ du lịch, tài nguyên phong phú, sản phẩm bản địa có giá trị gia tăng cao. Trong khi đó, Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ, quản trị, chế biến sâu, hệ thống phân phối, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thị trường quốc tế.

Khi hai hệ sinh thái này "gặp nhau" đúng cách thì giá trị được tạo ra sẽ lớn hơn nhiều so với hoạt động thương mại hay mua - bán đơn thuần.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư dự án vào địa phương ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Lãnh đạo VKBIA đề xuất sắp tới, hai bên tập trung trọng tâm vào các lĩnh vực như hợp tác đầu tư gắn với chuỗi giá trị và chế biến sâu; xây dựng các kênh thương mại bền vững giữa doanh nghiệp hai bên; đưa hợp tác du lịch lên tầm cao mới; coi khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực là nền tảng xuyên suốt; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.