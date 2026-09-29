Lâm Đồng tìm cách khơi thông dòng vốn, mở dư địa cho kinh tế tư nhân

Ngày 29.9, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026), với chủ đề Đột phá thể chế - Hợp lực công tư, nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế, vốn, đất đai và nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp lực công tư, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là phiên đối thoại thứ 29 trong khuôn khổ VPSF 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các chuyên gia kinh tế, đại diện ngân hàng, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhận định sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có không gian phát triển mới, với nhiều tiềm năng trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển.

Theo ông Hồng Anh, để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị tăng trưởng, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy hợp tác công tư, phát triển kinh tế dựa trên công nghệ và giá trị gia tăng, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, liên kết của doanh nghiệp. Các kiến nghị của doanh nghiệp cần được phân loại rõ về thẩm quyền, lộ trình và trách nhiệm xử lý, bảo đảm đối thoại đi đôi với kết quả cụ thể.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trình bày bức tranh kinh tế hiện nay ẢNH: LÂM VIÊN

Tại phiên đối thoại, các tham luận tập trung phân tích bối cảnh kinh tế, chính sách mới và cơ hội phát triển kinh tế tư nhân; đề xuất giải pháp khơi thông dòng vốn tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các chuyên gia cũng đề cập việc đổi mới thể chế tài chính, phát huy vai trò vốn mồi, bảo lãnh tín dụng và các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời nâng tầm giá trị tài nguyên, sản phẩm, văn hóa và bản sắc địa phương thông qua xây dựng thương hiệu, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm, đối thoại mở giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chính quyền địa phương và các chuyên gia. Nội dung tập trung vào 4 trụ cột: thể chế và môi trường kinh doanh; tiếp cận nguồn lực; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thị trường và nhân lực.

Phát biểu tại phiên đối thoại, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh muốn dòng vốn trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng cần có sự đồng hành, trách nhiệm từ 3 phía: chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định tỉnh sẽ phối hợp với ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng để từng bước khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh ẢNH: LÂM VIÊN

Về phía chính quyền, tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án, ổn định sản xuất và nâng cao khả năng tiếp cận vốn.

Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng và các quỹ hỗ trợ, lãnh đạo tỉnh đề nghị tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động thông tin về chính sách tín dụng, nghiên cứu giải pháp phù hợp để doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi tiếp cận vốn thuận lợi hơn, bảo đảm an toàn tín dụng.

Về phía doanh nghiệp, cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, xây dựng phương án kinh doanh khả thi, đẩy mạnh đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh khẳng định: "Tỉnh sẽ duy trì đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp với ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng để từng bước khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh".

Các kiến nghị tại phiên đối thoại sẽ được tổng hợp, tiếp tục theo dõi và trao đổi trong khuôn khổ VPSF 2026.