Hiệp hội doanh nghiệp Lâm Đồng: Đổi mới để phát triển - Hợp tác để thịnh vượng

Ngày 30.6, tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của khoảng 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là đại hội đầu tiên của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng để xây dựng một tổ chức đại diện doanh nghiệp quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 105 thành viên, Ban thường vụ 49 thành viên, Ban Kiểm tra 9 thành viên và bầu ông Nguyễn Hữu Thành (Chủ tịch Hội doanh nghiệp Bình Thuận cũ) giữ chức Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cùng 8 Phó Chủ tịch.

Ông Nguyễn Hữu Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: LÂM VIÊN

Đại hội thống nhất lựa chọn khẩu hiệu hành động "Đổi mới để phát triển - Hợp tác để thịnh vượng". Đây không chỉ là phương châm hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện cam kết của cộng đồng doanh nghiệp lấy đổi mới làm động lực, liên kết làm sức mạnh để cùng xây dựng môi trường kinh doanh năng động, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: "Lâm Đồng sau hợp nhất có tiềm năng và lợi thế rất lớn, theo đó là những khó khăn, áp lực. Hôm nay đúng 1 năm hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, là dịp để nhìn lại, trong đó có sự nỗ lực đóng góp của các doanh nghiệp".

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi doanh nghiệp cùng tỉnh quyết tâm tăng trưởng 2 con số ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tỉnh có thế mạnh về khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch rừng và biển, nhưng đang khó khăn về hạ tầng giao thông và chuyển đổi số.

Tỉnh đang quyết tâm tăng trưởng 2 con số. Để đạt 2 con số ngoài hệ thống chính trị, cần sự quyết tâm, đồng hành của các doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp phải là cầu nối với chính quyền để chính quyền hiểu và hỗ trợ doanh nghiệp. "Hiệp hội tham mưu cho chính quyền để tăng trưởng 2 con số, doanh nghiệp phát triển mạnh thì tỉnh mới có nguồn thu. Hiệp hội cần liên kết các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh để cùng phát triển", ông Mười nhấn mạnh.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, sau khi hợp nhất ba tỉnh, Hiệp hội đã từng bước phát huy vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn rộng lớn. Định kỳ hằng tháng, Hiệp hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét tháo gỡ, đồng thời tham gia các cuộc đối thoại doanh nghiệp do UBND tỉnh tổ chức.

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của khoảng 500 doanh nghiệp ẢNH: LÂM VIÊN

Hiệp hội đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2025; kết nối nhiều doanh nghiệp triển khai các dự án ứng dụng khoa học - công nghệ, tiêu thụ phụ phẩm nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng công nghệ số; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác; xây dựng chuỗi liên kết đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, đông trùng hạ thảo.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguồn kinh phí đào tạo huy động từ VCCI, các bộ, ngành Trung ương và các dự án quốc tế đạt trên 1 tỉ đồng, góp phần giúp nhiều doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh kinh tế số.

Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt

ẢNH: LÂM VIÊN

Với Ban Chấp hành mới cùng định hướng phát triển rõ ràng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa của cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng chính quyền xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần đưa tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất phát triển nhanh và bền vững.