Kinh tế ban đêm không chỉ là hàng quán bán thêm thời gian

Ngày 1.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030", với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương cùng gần 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhận định phát triển kinh tế ban đêm là nội dung cần được đặt trong tổng thể phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ của tỉnh. "Kinh tế đêm không chỉ kéo dài thời gian kinh doanh, mà là khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, trải nghiệm của du khách; tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và nguồn thu cho ngân sách", ông Tuấn phát biểu.

Hội thảo “Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030” diễn ra ngày 1.10 ẢNH: VĂN KHIÊM

Tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, an toàn, đặc sắc, bền vững; nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh nhưng tập trung đề xuất thí điểm tại một số khu vực, địa bàn trọng điểm có điều kiện thuận lợi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị và chuyên gia tập trung đánh giá đúng thực trạng và tiềm năng, rà soát các hoạt động kinh tế ban đêm hiện có; lựa chọn đúng khu vực và mô hình thí điểm; gắn kinh tế ban đêm với phát triển du lịch và các sản phẩm dịch vụ; hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cuối cùng là xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2030. "Trước mắt cần xác định các mô hình, khu vực thí điểm và điều kiện triển khai. Sau thí điểm phải đánh giá cụ thể hiệu quả cũng như tác động đến an ninh trật tự, môi trường và đời sống dân cư. Trên cơ sở đó hoàn thiện và xem xét nhân rộng", ông nhấn mạnh.

Tham luận tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng thời gian ban đêm không nên chỉ được xem là thời điểm kết thúc các hoạt động tham quan trong ngày. Khoảng thời gian này cần được nhìn nhận như một không gian kinh tế có khả năng tạo thêm trải nghiệm, kéo dài thời gian tiêu dùng và gia tăng giá trị cho toàn bộ chuỗi dịch vụ du lịch.

Từ thực tế có thể thấy, Lâm Đồng đã chuyển từ giai đoạn "chưa có sản phẩm" sang giai đoạn "đã có sản phẩm nhưng chưa thành hệ thống". Để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực tăng trưởng ở quy mô toàn tỉnh, trước hết là tính ổn định và khả năng vận hành lâu dài, tiếp theo là chất lượng và chiều sâu của sản phẩm, phát triển hạ tầng và nguồn lực phục vụ kinh tế đêm.

Chợ đêm Đà Lạt, một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm khi đến Đà Lạt ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Điều kiện tiên quyết để thực hiện, theo cơ quan quản lý, là phải xây dựng quy chế quản lý đối với từng khu vực thí điểm. Sản phẩm cần được thiết kế theo hướng "mỗi điểm đến không chỉ có một hoạt động mà có một chuỗi hoạt động".

Đặc biệt, chính quyền địa phương phải xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những nhóm sản phẩm thị trường đang thiếu, thay vì hỗ trợ dàn trải.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi khu vực của tỉnh đều có lợi thế riêng để phát triển kinh tế ban đêm đặc trưng. Phan Thiết - Mũi Né có lợi thế về biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí; Gia Nghĩa - Tà Đùng có thể khai thác cảnh quan, văn hóa cộng đồng, cồng chiêng, lửa trại, thiên nhiên và địa chất; Bảo Lộc - Di Linh có điều kiện phát triển trải nghiệm gắn với trà, cà phê, tơ tằm và làng nghề. Đà Lạt - đô thị sáng tạo lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO, Festival Hoa Đà Lạt, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; văn hóa Chăm, tháp Pô Sah Inư, nghề dệt, nghề gốm và văn hóa làng chài.