Ngày 23.11, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Thông báo số 854-TB/TU về công tác tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Theo đó, thời gian khai mạc lễ hội được điều chỉnh sang ngày 20.12, chậm một ngày so với kế hoạch đã công bố trước đây.

Tiểu cảnh hoa tại đài phun nước trước chợ Đà Lạt đón chào Festival Hoa Đà Lạt 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng thông tin Festival Hoa Đà Lạt 2026 diễn ra từ ngày 19.12.2026 đến 3.1.2027. Trong đó, lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19.12; lễ bế mạc kết hợp chào mừng năm mới 2027 diễn ra vào đêm 31.12.2026.

Theo thông báo mới, Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kế hoạch chi tiết tổ chức Festival Hoa Đà Lạt; xây dựng kịch bản các chương trình khai mạc, bế mạc và hoạt động hưởng ứng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Tỉnh cũng yêu cầu sắp xếp các hoạt động hưởng ứng theo hướng khoa học, có trọng tâm, tạo sự liên kết xuyên suốt. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại cần có điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng, thu hút du khách.

Đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, thắm sắc hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, chương trình khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp. Tỉnh giao các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc trên sóng truyền hình quốc gia.

Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và thông tin quảng bá festival cũng được yêu cầu rà soát, hoàn thiện. Việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.