Ngày 21.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa ký ban hành Quyết định (số 115/2026/QĐ) quy định chi tiết về quản lý, sử dụng nhà biệt thự trên địa bàn tỉnh. Quyết định được ban hành ngày 20.11, có hiệu lực từ ngày 2.12 và thay thế quyết định 53/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng cũ.

Điểm đáng chú ý là danh mục quản lý kèm theo quyết định mới gồm 126 biệt thự và toàn bộ đều nằm trên địa bàn Đà Lạt. Các biệt thự được phân thành 3 nhóm với mức độ bảo tồn, quản lý khác nhau.

Dinh 1 Đà Lạt thuộc nhóm bảo vệ nghiêm ngặt ẢNH: GIA BÌNH

Biệt thự đặc biệt nhóm 1 phải giữ nguyên trạng

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, nhóm 1 gồm 3 biệt thự loại I, đều là những công trình có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử đặc biệt. Đây là Dinh I tại số 1 Trần Quang Diệu, Dinh II tại đường Trần Hưng Đạo và Dinh III tại số 1 Triệu Việt Vương (đều ở phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Đối với nhóm này, khi sửa chữa, cải tạo hoặc bảo trì phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, hình dáng công trình, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao.

Mức độ bảo vệ được quy định rất chặt chẽ. Biệt thự nhóm 1 và nhóm 2 không được tự ý phá dỡ. Chỉ trong trường hợp có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh xác định công trình hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ mới được xem xét phá dỡ.

Đặc biệt, nếu phải xây dựng lại thì công trình mới phải bảo đảm kiến trúc ban đầu, vật liệu, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao như biệt thự cũ.

78 biệt thự nhóm 2 và 45 biệt thự nhóm 3 được quản lý ra sao ?

Theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng, nhóm 2 có 78 biệt thự, thuộc loại II và III, cũng có giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử. Khi cải tạo, nhóm này bắt buộc phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài.

Trong khi đó, 45 biệt thự nhóm 3 là những công trình không thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Việc cải tạo, nâng cấp không gian bên trong, bên ngoài hoặc xây dựng mới được phép thực hiện nhưng phải tuân thủ quy hoạch và phù hợp với kiến trúc, cảnh quan khu vực.

Như vậy, trong tổng số 126 biệt thự được đưa vào danh mục quản lý, có tới 81 biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2, chịu yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt hơn.

Theo danh mục, toàn bộ số biệt thự này tập trung tại khu vực Đà Lạt, trên nhiều tuyến đường và khu vực đặc trưng của đô thị như: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Quang Trung, Pasteur, Lê Hồng Phong, Nguyễn Viết Xuân, Cô Giang, Yên Thế, Ba Tháng Tư... thuộc các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt thuộc nhóm biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định mới của UBND tỉnh Lâm Đồng ẢNH: GIA BÌNH

Một trong những điểm mới đáng chú ý của quy định là việc bảo vệ không chỉ bản thân công trình mà cả không gian đất và cây xanh gắn với biệt thự.

UBND tỉnh nghiêm cấm chia tách khuôn viên đất biệt thự thành nhiều thửa; không được chia tách hợp đồng thuê biệt thự trái quy định. Việc chặt hạ cây xanh trong khuôn viên cũng bị nghiêm cấm nếu chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với biệt thự nhóm 1 và nhóm 2, nếu bảo trì có thay đổi màu sắc hoặc vật liệu thì phải được UBND tỉnh chấp thuận sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tham mưu, đề xuất.

Theo các chuyên gia văn hóa, Đà Lạt vốn hình thành một không gian đô thị đặc biệt với hệ thống biệt thự cổ, dinh thự và những khu biệt thự sân vườn gắn với lịch sử phát triển đô thị.

Vì vậy, việc chia nhỏ khuôn viên, tăng mật độ xây dựng, thay đổi kiến trúc hoặc tùy tiện chặt cây đều có nguy cơ làm biến dạng không gian vốn tạo nên bản sắc của Đà Lạt.

Quyết định 115/2026/QĐ của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý so với quy định trước đây. Nếu Quyết định 53/2023 chủ yếu quản lý biệt thự thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Lạt thì quy định mới thiết lập cơ chế quản lý đối với toàn bộ 126 biệt thự trong danh mục, theo từng nhóm và mức độ giá trị.

"Với việc đưa cả công trình, đất đai, cây xanh và cảnh quan vào phạm vi quản lý, tỉnh Lâm Đồng đang đặt quỹ biệt thự Đà Lạt dưới một cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn. Điều đó giúp hạn chế nguy cơ biến dạng kiến trúc, chia nhỏ thành các lô đất, thất thoát tài sản công và làm mất dần không gian biệt thự sân vườn vốn là một phần quan trọng của diện mạo đô thị Đà Lạt", một nhà nghiên cứu văn hóa ở Đà Lạt chia sẻ.



