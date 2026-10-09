Hoài Lâm xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng, quyết tâm chăm chỉ đi hát trở lại

Hoài Lâm gửi lời xin lỗi những người yêu thương anh vì thời gian qua có hành động, suy nghĩ tiêu cực Ảnh: NVCC

Hoài Lâm xin lỗi, quyết tâm sống tốt

Trong bài viết đăng trên trang cá nhân, ca sĩ Hoài Lâm gửi lời xin lỗi đến "sư phụ" Đàm Vĩnh Hưng và những người đã yêu thương anh vì thời gian qua "đã nghỉ ngơi không đúng cách", đồng thời có những hành động, suy nghĩ tiêu cực trên Facebook, khiến những người yêu thương anh buồn lòng và thất vọng.

Nam ca sĩ nhìn nhận những gì mình có được hôm nay không phải tự nhiên mà đến. "Tổ nghiệp đã thương, cho con một giọng hát. Cha mẹ sinh thành, những người thầy chỉ dạy, khán giả yêu thương và cho con cơ hội được đứng trên sân khấu. Con càng phải biết trân quý và sống có trách nhiệm hơn với những điều đó", anh viết.

Hoài Lâm thừa nhận lời xin lỗi không thể bù đắp những gì đã xảy ra. Thay vào đó, anh muốn dùng hành động trong thời gian tới để chứng minh sự thay đổi. Nam ca sĩ cho biết sẽ tập trung đi hát ở bất cứ đâu, từ chùa, đám cưới, tiệc liên hoan, hội chợ đến đình làng... Giọng ca Hoa nở không màu khẳng định chỉ cần còn người muốn nghe mình hát, anh sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng khán giả.

Nam ca sĩ cho biết anh muốn dùng hành động trong thời gian tới để chứng minh sự thay đổi Ảnh: NVCC

Hoài Lâm cũng cho biết muốn làm việc, kiếm tiền bằng chính sức lao động để lo cho gia đình, con cái và hoàn thành những bổn phận của mình. Nam ca sĩ đồng thời mong muốn khi có điều kiện sẽ làm thêm nhiều việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà mình có duyên gặp gỡ. "Con cũng có một ước mong rất đời thường… là một ngày nào đó con sẽ thật vững vàng, thật thành công và có thật nhiều tiền. Không phải để hơn ai, mà để có thể lo được cho những người mình thương và giúp được nhiều người hơn. Con tin nếu mình cố gắng thật lòng, rồi sẽ làm được", anh chia sẻ.

Hoài Lâm bày tỏ anh biết ơn cha mẹ, "bố" Hoài Linh, "sư phụ" Đàm Vĩnh Hưng, "sư phụ" Hứa Minh Đạt... và những người thầy, anh chị, bạn bè đã luôn thương, chỉ dạy và cho anh cơ hội để trưởng thành. Đặc biệt, nam ca sĩ dành lời cảm ơn đến khán giả vì dù anh "có những lúc chưa tốt", mọi người vẫn còn thương, chờ đợi và cho anh cơ hội để trở lại.

"Con sẽ cố gắng sống tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và hát bằng tất cả tình yêu của mình", Hoài Lâm viết. Cuối bài chia sẻ, nam ca sĩ 9X thông báo khán giả có thể theo dõi fanpage để cập nhật lịch diễn và gặp anh tại những sân khấu sắp tới.

Đàm Vĩnh Hưng động viên Hoài Lâm sau lời xin lỗi

Dưới bài chia sẻ của Hoài Lâm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng để lại bình luận động viên. Anh cho biết nếu Hoài Lâm thực hiện những điều đã được dặn dò trong tin nhắn riêng, nam ca sĩ có thể tiến gần hơn đến những điều mình mong muốn.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm nhận được nhiều tình cảm và sự bao dung từ khán giả. "Họ luôn vị tha và dang tay đón con vì họ biết thực chất con là một cậu bé rất rất hiền lành và đáng yêu!", anh chia sẻ. Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng Hoài Lâm cần một người đại diện hoặc công ty chuyên nghiệp, nghiêm túc và có tính kỷ luật để hỗ trợ nam ca sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, diễn viên Hứa Minh Đạt cũng chia sẻ lại bài đăng của Hoài Lâm trên trang cá nhân. Kèm với đó, anh nhắn nhủ: “Hoài Lâm! Con đã trưởng thành! Cảm nhận được sự may mắn của mình, biết cảm ơn, biết nhận khuyết điểm, biết xin lỗi… Con đường vẫn còn phía trước, con hãy vững bước mà bước đi những bước chân trưởng thành của mình con nhé!”.