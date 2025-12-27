Hoài Linh, Thái Hòa hợp sức cho phim chiếu dịp tết dương lịch

Đại ca Ha Ha Ha là tác phẩm xoay quanh Soon Tae - một tên xã hội đen đã "rửa tay gác kiếm" và đang ấp ủ ước mơ làm chủ chuỗi nhà hàng. Thế nhưng sau khi "ông trùm" qua đời, anh bất đắc dĩ bị chỉ định "nối ngôi". Để né tránh, Soon Tae đề xuất cháu trai ông trùm là Kang Pyo - người đang nuôi mộng làm vũ công tango và Pan Ho - kẻ chuyên gây rối nhưng khao khát đạt được vị trí này. Từ ngôi vị tưởng như ai cũng ao ước, chiếc ghế "ông trùm" bất ngờ trở thành cuộc né tránh đầy hài hước.

Các phim sẽ ra mắt trong dịp tết dương lịch ẢNH: NHÀ PHÁT HÀNH CUNG CẤP

Trong bản lồng tiếng Việt, nhân vật đại ca Lim Dae Soo sẽ do NSƯT Hoài Linh đảm nhận. Với chất giọng đặc trưng cùng sự duyên dáng, Hoài Linh được kỳ vọng mang đến một tên trùm khi thì nghiêm túc, lúc lại khôi hài. Bên cạnh đó, ứng cử viên cho chiếc ghế đại ca mới - Soon Tae sẽ do nam diễn viên Thái Hòa phụ trách lồng tiếng. Ngoài ra, dự án lần này còn có sự góp giọng lồng tiếng của Lê Dương Bảo Lâm (vai Cho Pan Ho), Mạc Văn Khoa (vai Dong Kang Pyo), Hải Triều (vai Won Sik), Hải Vót (vai Bae Seok Dong).

Ngoài tác phẩm hài - hành động đến từ Hàn Quốc, dịp tết dương lịch thị trường phim chiếu rạp còn có Ai thương ai mến - đánh dấu sự trở lại của Thu Trang ở vai trò đạo diễn, khởi chiếu ngày 1.1.2026. Trong khi đó, phim Thiên đường máu với diễn xuất của Quang Tuấn, Hoài Lâm… khởi chiếu ngày 30.12.2025.