Hoại tử da do tự tiêm bổ sung canxi tại nhà

Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Tuyên Quang mới đây tiếp nhận nữ bệnh nhân (BN) 43 tuổi (ngụ H.Na Hang, Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, chân tay có nhiều nốt hoại tử.



Hình ảnh các nốt hoại tử do bệnh nhân tự tiêm canxi tại nhà BVCC

H ẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Gia đình cho biết BN có tiền sử mổ tuyến giáp năm 2016. Sau mổ, BN thường xuyên bị hạ canxi với các triệu chứng co quắp cơ tay chân, người yếu mệt, chóng mặt nên BN đã mua canxi về để tự tiêm tại nhà. Tuy nhiên, do không biết và không tìm được ven nên đã tự tiêm canxi vào bắp, tiêm vào các cơ ở chân, tay. Sau tiêm, các nốt tiêm xuất hiện đốm đỏ nâu, thâm đen. Dần dần, các nốt tiêm hình thành các nốt sẹo và hoại tử chi chít trên da.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang lưu ý: Việc tự tiêm canxi vào cơ có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, với nhiều rủi ro lớn, như: vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm, viêm tắc mạch máu, hoại tử mô, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Ngoài ra, việc tiêm canxi vào cơ không đảm bảo hấp thụ và sử dụng hiệu quả canxi trong cơ thể. Do đó, nếu BN có vấn đề về sức khỏe liên quan đến canxi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách.

Canxi dạng tiêm cần được tiêm đường tĩnh mạch, không được tiêm bắp hay dưới da, và tiêm phải đúng liều lượng cần thiết, phù hợp từng thể trạng người bệnh. Do đó, các trường hợp có chỉ định tiêm canxi tuyệt đối không được tự ý tiêm nếu không có chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.

P HÒNG NGỪA HẠ CANXI NHƯ THẾ NÀO ?

Để phòng ngừa tình trạng hạ canxi máu sau mổ cắt tuyến giáp, người bệnh cần khám sức khỏe định kỳ, bổ sung vitamin D và canxi theo đơn của bác sĩ chuyên khoa; có chế độ dinh dưỡng và tắm nắng theo tư vấn của bác sĩ nhằm đảm bảo nhu cầu canxi.

Với cơ thể, canxi duy trì hệ thống xương khớp, có vai trò trong quá trình dẫn truyền tín hiệu thần kinh, sự co cơ... Hạ canxi máu khiến cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, có thể gây ra những triệu chứng như co rút cơ, loạn nhịp tim, cơ mặt bị co giật, cơ thể đau nhức… Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị loãng xương, ảnh hưởng đến chức năng vận động và hoạt động của hệ thần kinh.