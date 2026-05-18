Hoãn phiên tòa xét xử đường dây 'phù phép' bệnh án giám định tâm thần

Sáng 18.5, TAND TP.Đồng Nai mở phiên tòa xét xử các bị can trong đường dây "phù phép" bệnh án giám định tâm thần xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (TP.Đồng Nai) và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên.

Sau đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do thiếu nhiều bị cáo và người có nghĩa vụ liên quan; thiếu luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Một số bị cáo tại phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM

Truy tố nhiều lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng

Vụ án này có tổng cộng 42 bị cáo, bị truy tố về các tội "nhận hối lộ", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn công vụ trong thi hành công vụ".

Cụ thể, bị can Bùi Thế Hùng, 64 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị truy tố về các tội "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn công vụ trong thi hành công vụ"

Bị can Lê Văn Hùng, 54 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (kế nhiệm bị can Bùi Thế Hùng) và Trần Văn Thành, 60 tuổi, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên cùng bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Trong số 39 bị can còn lại, có 18 bị can là trưởng - phó khoa phòng, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 4 bị can là giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên.

17 bị can còn lại là người nhà của các bị can, bị cáo trong một số vụ án khác có hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ để chạy "phù phép" bệnh án giám định tâm thần.

"Phù phép" bệnh án tâm thần

Theo cáo trạng, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây nguyên là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế; được thành lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật Giám định tư pháp và các nghị định, quy định của pháp luật liên quan.

Khoa Khám bệnh của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây nguyên là giám định viên pháp y tâm thần, có thẩm quyền phân công giám định viên tham gia giám định pháp y tâm thần đối với từng vụ việc (Hội đồng giám định gồm một giám định viên chủ trì, một giám định viên thư ký và các giám định viên là thành viên).

Để thực hiện quy trình giám định pháp y tâm thần, các giám định viên và người giúp việc được phân công phải thực hiện việc nghiên cứu hồ sơ trưng cầu giám định; thường xuyên theo dõi, chăm sóc, trực tiếp khám lâm sàng, ghi chép đầy đủ mọi diễn biến lâm sàng và bệnh án theo dõi giám định; thăm khám cận lâm sàng; tổ chức họp giám định viên; đánh giá, nhận xét, nêu ý kiến cá nhân và thảo luận...

Sau đó đưa ra các kết luận giám định pháp y tâm thần theo tiêu chuẩn y học và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của đối tượng giám định. Viện trưởng (giám đốc) là người ký duyệt và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết luận giám định pháp y tâm thần khi ban hành.

Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Cáo trạng cho biết, từ tháng 1.2016 đến tháng 6.2024, các bị can Bùi Thế Hùng (giữ chức vụ Viện trưởng từ tháng 1.2016 đến tháng 4.2022); Lê Văn Hùng và Trần Văn Thành cùng một số bác sĩ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều lần thực hiện hành vi nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm hồ sơ bệnh án, ban hành các kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật cho các đối tượng liên quan đến các vụ án hình sự.

Tổng cộng, các bị cáo đã làm sai lệch kết quả 26 kết luận giám định pháp y tâm thần; 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các đối tượng phạm tội.

Số tiền đưa và nhận hối lộ để "phù phép" kết luận giám định tâm thần mỗi vụ dao động từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng.