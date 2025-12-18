Hoàn tất kính viễn vọng sẽ trả lời câu hỏi con người có đơn độc trong vũ trụ

Mô phỏng hình ảnh kính viễn vọng Nancy Grace Roman phóng lên không gian ảnh: nasa

Nancy Grace Roman là kính viễn vọng hồng ngoại, được kỳ vọng trở thành "soái hạm" trong "hạm đội" kính viễn vọng được phóng lên không gian. Kính không gian này chỉ sở hữu hai thiết bị chính là Thiết bị trường rộng (WFI) và Thiết bị chặn ánh sáng từ các ngôi sao (CGI).

WFI mang đến tầm quan sát rộng gấp 100 lần so với kính Hubble, còn CGI sẽ giúp chặn ánh sáng sao khi quan sát các hành tinh ngoài hệ mặt trời và các đĩa hình thành hành tinh, theo Universe Today.

Nhiệm vụ chính của Nancy Grace Roman là nghiên cứu vật chất tối, hoàn tất việc thống kê các hành tinh ngoài Thái dương hệ, phát hiện hố đen sơ khai, và dùng CGI để chụp ảnh trực tiếp các hành tinh ngoài hệ mặt trời nhưng gần cùng phổ ánh sáng của chúng.

"Việc hoàn tất Đài quan sát Roman đánh dấu khoảnh khắc quan trọng cho NASA", theo Phó giám đốc NASA Amit Kshatriya.

"Trong lúc Roman chuyển sang giai đoạn cuối cùng của cuộc thử nghiệm theo sau giai đoạn lắp đặt, chúng tôi tập trung thực hiện với độ chính xác và chuẩn bị cho vụ phóng thành công thay mặt cộng đồng khoa học toàn cầu", theo ông Amit Kshatriya.

Kính viễn vọng sẽ trải qua các khâu thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi được chuyển đến Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida (Mỹ) để chuẩn bị cho vụ phóng.

Ngày phóng dự kiến là vào tháng 5.2027, khi tên lửa đẩy Falcon Heavy của SpaceX sẽ đưa kính Nancy Grace Roman vào không gian và đến điểm L2 trong hệ mặt trời – trái đất, cách địa cầu khoảng 1,5 triệu km.

Trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính kéo dài 5 năm, kính viễn vọng Nancy Grace Roman cần phải hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Roman liên quan đến năng lượng tối. Cụ thể, cỗ máy này được kỳ vọng sẽ trả lời câu hỏi tại sao sự giãn nở của vũ trụ dường như tăng tốc.

Bên cạnh đó, thiết bị CGI được cho nhiệm vụ không kém phần khó khăn: hỗ trợ trả lời câu hỏi liệu con người có đơn độc trong vũ trụ hay không.