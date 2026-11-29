Ngày 29.11, tại Khu đô thị Ecogarden thuộc phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital (Cotana Capital) tổ chức lễ khánh thành khu nhà ở xã hội West Sky và bàn giao tòa W4, tòa nhà cuối cùng của khu nhà ở này.

Dịp này, chủ đầu tư bàn giao 149 căn hộ cuối cùng thuộc tòa W4 và hoàn thiện đồng bộ 100% phân khu West Sky.

Chủ đầu tư chính thức hoàn thành phân khu nhà ở xã hội West Sky với 4 tòa nhà cao tầng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phân khu West Sky xây dựng trên diện tích khoảng 1,5 ha với 4 tòa tháp W1, W2, W3, W4, cung cấp 723 căn hộ cho người dân. Trước đó, giai đoạn 2024 - 2025, chủ đầu tư bàn giao 364 căn hộ tại tòa W2 và W3; Đáng chú ý, tòa W1 gồm 210 căn hộ đã được chủ đầu tư hoàn thành vượt kế hoạch và bàn giao từ tháng 8.2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, đánh giá cao quá trình thi công dự án nhà ở xã hội West Sky, không chỉ về đích đúng tiến độ mà còn đáp ứng nghiêm ngặt quy chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn vận hành và pháp lý trước khi bàn giao.

Chủ đầu tư tặng quà cho các cư dân tòa nhà W4 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý nhân văn, trách nhiệm đối với an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả. Giai đoạn 2026 – 2030, thành phố Huế được Chính phủ giao chỉ tiêu hơn 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố quyết tâm hoàn thành", ông Thành nhấn mạnh.

Khu nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị cao cấp Ecogarden ẢNH: BÌNH THIÊN

Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Huế cũng đề nghị chủ đầu tư bảo đảm chất lượng công trình, sớm hoàn tất hồ sơ pháp lý để người dân được cấp giấy chứng nhận sử dụng, đồng thời quản lý, vận hành, bảo trì tốt để căn hộ an toàn theo thời gian.

Dù dành cho người thu nhập thấp, nhưng theo đánh giá, hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội West Sky tiệm cận phân khúc thương mại nhờ nằm trong khu đô thị sinh thái cao cấp Ecogarden. Cư dân dùng chung tiện ích, đường dạo bộ phủ xanh, chiếu sáng thông minh, cùng hệ thống thoát nước và chống ngập thông minh được nâng cấp toàn khu đô thị để vận hành ổn định trong mưa lũ miền Trung.

Không gian bên trong các căn hộ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi lễ, nhiều cư dân các tòa nhà cũ chia sẻ sự hài lòng về đời sống sinh hoạt trong thời gian sinh sống tại đây. Đại diện cư dân các tòa W1, W2, W3 đánh giá tốt về hạ tầng và chất lượng dịch vụ. Với mức giá căn hộ từ 850 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng dành cho người thu nhập thấp, cùng với việc được hỗ trợ vay ngân hàng chính sách lãi suất ưu đãi, cư dân được thụ hưởng tiện ích hiện đại, cảnh quan xanh và vị trí khá thuận lợi.

Sau cột mốc khánh thành West Sky, đại diện chủ đầu tư cho biết đang dồn lực triển khai phân khu East Sky cạnh bên, gồm 4 tòa nhà (15 tầng nổi, 1 tầng hầm). Đến nay, phân khu mới này đã xây dựng phần thô và đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến bổ sung 684 căn hộ cho người dân.