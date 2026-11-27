Bị lừa từ những "suất ngoại giao"

Ngày 25.11 vừa qua, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 37 người trong vụ lừa bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại dự án Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, TP.HCM). Bằng thủ đoạn làm giả con dấu của chủ đầu tư và Sở Xây dựng TP.HCM, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 150 tỉ đồng của hơn 600 bị hại. Theo kết quả điều tra ban đầu, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty CP dịch vụ và đầu tư bất động sản Brothers Land (đặt trụ sở tại P.Phước Long), tuyển dụng nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua NƠXH. Đồng thời, Quế móc nối với Huỳnh Tiến Đạt cùng một số môi giới bất động sản bên ngoài để mở rộng mạng lưới rao bán căn hộ tại dự án.

Chủ đầu tư treo thông báo cảnh báo lừa đảo trước dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuyệt đối không chuyển tiền mua suất Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo liên quan đến NƠXH. Cụ thể, người dân không nộp tiền đặt cọc, không ký hợp đồng tư vấn giữ chỗ, không chuyển tiền cho cá nhân môi giới tự do với lời hứa làm hồ sơ, giữ suất, mua được nhà. Người có nhu cầu mua NƠXH cần tìm hiểu kỹ quy định về đối tượng, điều kiện được mua nhà. Kiểm tra thông tin dự án qua Sở Xây dựng địa phương, website chính thức của chủ đầu tư hoặc liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư. Việc mua, đăng ký, nộp hồ sơ cần thực hiện theo đúng quy trình, không thông qua các dịch vụ môi giới không có chức năng, thẩm quyền. Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời chào mời "suất ngoại giao", "suất nội bộ". Tuyệt đối không chuyển tiền "mua suất" cho cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền và không tiếp tay cho các hành vi hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.

Nhóm của Quế tung thông tin có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" để chào mời người mua. Khi khách hàng sập bẫy và ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 - 900 triệu đồng cho mỗi căn dưới danh nghĩa "phí mua suất" rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đường dây của Quế đã rao bán trót lọt hơn 600 suất mua NƠXH, chiếm đoạt tổng số tiền trên 150 tỉ đồng của hơn 600 nạn nhân.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số dự án NƠXH trên địa bàn TP.Hà Nội. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng. Hay tại Đà Nẵng, Ninh Bình cũng xảy ra các vụ lừa đảo tương tự...

Có thể thấy đằng sau những lời quảng cáo về "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất ưu tiên" NƠXH là nỗi đau của những người thu nhập thấp đang chật vật tìm một mái nhà để an cư. Luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM) chia sẻ với nhiều người, mua được một căn NƠXH không đơn thuần là sở hữu một tài sản, mà là ước mơ cả đời, là thành quả của hàng chục năm chắt chiu, dành dụm, thậm chí phải vay mượn người thân. Thế nhưng ước mơ chính đáng ấy lại trở thành miếng mồi cho kẻ xấu trục lợi. Họ đánh vào tâm lý khát khao có nhà, dựng lên những lời hứa hẹn về quan hệ, quyền ưu tiên, khả năng chạy suất để moi tiền của người dân. Đau xót hơn, có người gom góp cả gia tài, vay mượn hàng trăm triệu đồng, đặt cược vào một lời hứa rồi nhận lại chỉ là bản hợp đồng vô giá trị và khoản nợ không biết bao giờ trả hết. NƠXH được sinh ra để san sẻ gánh nặng an cư cho người yếu thế, nay ở một số nơi lại xuất hiện những rào cản vô hình, nơi người cần nhà thật sự có nguy cơ phải trả tiền cho những suất mua không tồn tại.

"Không thể để giấc mơ có một mái nhà tử tế của người lao động trở thành cơ hội làm giàu cho những kẻ lừa đảo. Bởi với người giàu, mất vài trăm triệu đồng có thể chỉ là một khoản đầu tư thất bại, nhưng với người thu nhập thấp, đó là tất cả những gì họ đã dành dụm suốt cả cuộc đời", ông Cường nhấn mạnh.

Lấp đầy khoảng trống thông tin để người dân không bị lừa

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), phân tích: Lừa đảo liên quan đến NƠXH có một số nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là việc người dân thiếu thông tin. Theo quy định tại luật Nhà ở 2023 và luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, chỉ có chủ đầu tư NƠXH là người được phép mua, bán căn hộ/nhà ở và xác định đúng đối tượng được mua theo quy định. Điều này đồng nghĩa là NƠXH không được mua bán qua sàn, không thông qua bất kỳ đơn vị trung gian, môi giới nào. Vì vậy bất kể cá nhân, tổ chức nào đứng ra nhận làm trung gian, ưu tiên đặt chỗ, ký hợp đồng môi giới… đều là lừa đảo.

Nhiều người bị lừa bằng thủ đoạn “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khi mỗi một căn hộ, một dự án đều có mã định danh và công bố công khai thì người dân sẽ biết được toàn bộ thông tin rõ ràng, chi tiết. Từ đó hạn chế được việc các cá nhân, tổ chức lợi dụng tình trạng "mù thông tin" hay thông tin còn mập mờ để tiến hành lừa đảo.

Kế đến là việc số lượng NƠXH còn ít hơn nhu cầu, từ đó khiến nhiều người dễ bị cuốn theo những lời hứa hẹn, chào mời... Tâm lý muốn nhanh chóng sở hữu nhà của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp, đang gặp khó khăn về nhà ở chính là điểm yếu mà kẻ lừa đảo lợi dụng khai thác. "Luật quy định trường hợp số lượng người mua nhiều hơn số lượng căn hộ/nhà ở bán ra thì chủ đầu tư phải tiến hành bốc thăm để xác định người được suất mua. Nếu ngược lại số lượng người mua ít hơn thì chủ đầu tư cũng là người quyết định luôn khách hàng mua căn nào. Song song đó, việc cung không đủ cầu, nhất là ở các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, một phần do luật đã bỏ quy định cư trú khi xét duyệt điều kiện người mua NƠXH. Chính vì vậy một người ở Lâm Đồng vẫn có thể đăng ký mua NƠXH ở TP.HCM hay bất kỳ đâu trên cả nước. Điều này vô tình làm gia tăng số lượng khách hàng đối với lĩnh vực này. Bên cạnh đó, quy định cho phép người mua sau 5 năm có thể bán lại cho đối tượng đủ điều kiện mua NƠXH theo giá thương mại càng khiến nhu cầu tăng cao", ông Châu phân tích.

Bày tỏ đau lòng trước việc nhiều người dân vẫn còn thiếu thông tin về pháp lý liên quan đến mua bán NƠXH cũng như tình hình cụ thể, từ đó những kẻ lừa đảo lợi dụng để lừa đảo, ông Châu kiến nghị các cơ quan quản lý lẫn chủ đầu tư phải kịp thời công bố thông tin đầy đủ đến tay người dân, từ khi dự án bắt đầu công bố đủ điều kiện đưa ra bán và cập nhật thông tin thường xuyên. Đồng thời, phải công bố cụ thể thời gian, quy định thực hiện bốc thăm nếu trường hợp số lượng đăng ký mua quá đông như đối với dự án NƠXH Lý Thường Kiệt. "Chỉ khi có đầy đủ thông tin thì người dân mới tránh được lừa đảo, không chỉ ở lĩnh vực NƠXH mà còn nhiều hoạt động khác", ông Châu nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo HoREA, sau các vụ án lừa đảo liên quan đến NƠXH gần đây, Bộ Công an đã chỉ ra một số nguyên nhân và đưa ra cảnh báo cho người dân. Đầu tiên là việc công khai, minh bạch thông tin về trình tự, thủ tục mua NƠXH ở một số nơi chưa đầy đủ, khiến người dân khó tiếp cận thông tin chính thống, phải tìm đến dịch vụ trung gian trái phép. Bên cạnh đó, quy trình xác minh, thẩm định đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú ở một số khâu còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, tạo kẽ hở cho hành vi làm giả hồ sơ, hợp thức hóa điều kiện hoặc phát sinh tiêu cực trong quá trình xác nhận. Một nguyên nhân khác là sự chênh lệch lớn giữa giá NƠXH và nhà ở thương mại, khiến nhiều người sẵn sàng bỏ tiền qua môi giới để có được suất mua. Tình trạng môi giới, đầu cơ, thu gom suất mua NƠXH cũng diễn biến phức tạp trong khi công tác quản lý, phát hiện và xử lý vi phạm ở một số nơi chưa kịp thời.

Đăng ký, xét duyệt trên VNeID

Để góp phần ngăn chặn lừa đảo liên quan về NƠXH, ông Lê Hoàng Châu đề xuất cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu và giám sát chủ đầu tư công bố toàn bộ thông tin đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, cần xem lại quy định không xét duyệt nơi cư trú về điều kiện người mua NƠXH. Chẳng hạn, một người thường trú và làm việc thường xuyên ở Lâm Đồng mà đăng ký mua NƠXH ở TP.HCM là chưa phù hợp. Song song, các bộ ngành phải đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản. Hiện nay đã có quy định về việc thực hiện chuyển đổi số và tiến tới dữ liệu tập trung. Từ đó tạo nên "hồ sơ số" cho từng bất động sản (quy hoạch, pháp lý, lịch sử giao dịch, giá cả) thay vì lưu trữ rời rạc; hỗ trợ dự báo xu hướng thị trường và đánh giá rủi ro… Khi mỗi một căn hộ, một dự án đều có mã định danh và công bố công khai thì người dân sẽ biết được toàn bộ thông tin rõ ràng, chi tiết. Từ đó hạn chế được việc các cá nhân, tổ chức lợi dụng tình trạng "mù thông tin" hay thông tin còn mập mờ để tiến hành lừa đảo.

Cục An ninh kinh tế khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức chào mời mua NƠXH ẢNH: ĐÌNH SƠN TẠO BẰNG AI

Chưa mở bán dự án Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án, cho biết đến thời điểm hiện nay chưa từng thực hiện mở bán bất kỳ căn hộ nào thuộc dự án chung cư NƠXH Lý Thường Kiệt, cũng như không ủy thác, hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, sàn bất động sản hay bất kỳ cá nhân nào đứng ra rao bán, nhận đặt cọc, ký kết hợp đồng mua bán căn hộ. Do đó, công ty khuyến cáo người dân hết sức thận trọng, kiểm tra kỹ các vấn đề pháp lý liên quan đến thông tin mua bán căn hộ tại dự án để tránh bị lừa. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về việc người dân tự nộp hồ sơ, đăng ký đặt cọc, thanh toán tiền mua căn hộ cho các cá nhân, đơn vị không phải là chủ đầu tư (việc thanh toán vào tài khoản dự án khác của chủ đầu tư cũng không hợp pháp). Đề nghị người dân chỉ theo dõi thông tin về việc mở bán tại website của Sở Xây dựng, chủ đầu tư và có thể liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư tại địa chỉ: Ban quản lý dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, 324 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) chỉ ra pháp luật hiện hành đã quy định việc công khai thông tin dự án, tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt đối tượng, tổ chức bốc thăm khi cần thiết và công khai danh sách người đã ký hợp đồng mua nhà. Tuy nhiên cần tiến xa hơn bằng việc số hóa và minh bạch hóa toàn bộ quá trình này.

Từ đó, luật sư Hoàng Hà đề xuất xây dựng một hệ thống đăng ký, xét duyệt và tra cứu kết quả mua NƠXH thống nhất trên toàn quốc, tích hợp với VNeID. Khi đó người dân có thể tra cứu toàn bộ các dự án NƠXH, số lượng căn hộ, giá bán, thời điểm nhận hồ sơ, số lượng hồ sơ đăng ký và số lượng căn hộ còn lại. Mỗi hồ sơ đăng ký được cấp một mã định danh để người dân trực tiếp theo dõi tiến độ xét duyệt. Hồ sơ không đủ điều kiện phải được thông báo rõ lý do. Việc bốc thăm lựa chọn người mua nên được thực hiện bằng hệ thống điện tử có khả năng kiểm tra, giám sát độc lập và lưu lại toàn bộ quá trình để phục vụ hậu kiểm. Sau đó công khai kết quả xét duyệt, kết quả bốc thăm và tình trạng phân bổ căn hộ, nhưng phải giới hạn phạm vi công khai dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật. Ngoài ra, trên VNeID cho phép người dân xác thực thông báo đủ điều kiện mua nhà, thông tin hợp đồng và tài khoản thanh toán chính thức của chủ đầu tư ngay trên hệ thống, tránh tình trạng sử dụng giấy tờ, con dấu giả để lừa đảo. Khi mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin chính thống, tự nộp hồ sơ, tự theo dõi kết quả và tự kiểm chứng quyền mua nhà của mình thì những lời chào mời về "suất ngoại giao", "suất nội bộ" sẽ bị triệt tiêu.