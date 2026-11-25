Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán, thuê mua nhà ở xã hội tại ô đất 6.2, thuộc quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội. Dự án do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30.11.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,1 ha, gồm 3 khối nhà cao 28 tầng và 3 tầng hầm, cung cấp 1.056 căn hộ có diện tích từ 64 - 77 m². Tiến độ thực hiện từ quý 2/2025 đến quý 4/2028.

Một dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an được khởi công ẢNH: KIM LOAN

Giá bán căn hộ khoảng 32 triệu đồng/m², chưa gồm VAT. Nếu tính cả VAT 5% và phí bảo trì 2%, đơn giá khoảng 34,27 triệu đồng/m². Trước đó, Hà Nội từng công bố giá nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi ở mức hơn 32 triệu đồng/m².

Giá thuê mua tại dự án ở P.Dương Nội là 356.627 đồng/m²/tháng, chưa gồm VAT; sau VAT 5% là 374.458 đồng/m²/tháng, chưa gồm phí bảo trì. Người thuê mua phải trả trước 50% giá trị căn hộ.

Thêm hơn 300 căn nhà ở xã hội giá từ 1,1 tỉ đồng

Từ ngày 17.12, Công ty CP Hnasa cũng sẽ tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh (Hà Nội). Dự án nằm gần QL3, cách trung tâm Hà Nội gần 20 km.

Khu nhà ở được xây dựng trên diện tích hơn 5.500 m², gồm 2 khối nhà cao 12 tầng và 1 tầng hầm. Trong đó, 316 căn hộ được bán với giá 29,7 triệu đồng/m², đã gồm VAT nhưng chưa gồm phí bảo trì.

Các căn hộ có diện tích từ 37,6 - 71,3 m², tương ứng giá bán khoảng 1,1 - hơn 2,1 tỉ đồng/căn. Dự án còn có 18 căn cho thuê và 18 căn thuê mua.

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đã tăng đáng kể so với giai đoạn 2022 - 2023, khi giá bán dao động quanh mức 20 triệu đồng/m². Tại hai dự án sắp nhận hồ sơ nói trên, giá công bố đã ở mức xấp xỉ hoặc trên 30 triệu đồng/m².

Năm 2026, Hà Nội được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 18.700 căn nhà ở xã hội.