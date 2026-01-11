Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hoàn thành chi trả quà tết trước 31.1

Thu Hằng
Thu Hằng
11/01/2026 12:14 GMT+7

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, lập danh sách, chi trả quà tết của Chủ tịch nước đầy đủ, đúng đối tượng và hoàn thành trước ngày 31.1.

Đây là yêu cầu được Bộ Nội vụ nêu rõ trong triển khai Quyết định số 01/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà tết Nguyên đán Bình Ngọ cho người có công với cách mạng.

Quà tết của Chủ tịch nước được chi trả trước ngày 31.1- Ảnh 1.

Người có công được nhận quà tết của Chủ tịch nước với 2 mức: 600.000 đồng và 300.000 đồng

ẢNH: TUẤN MINH

Mỗi người nhận một suất quà

Theo hướng dẫn, quà tết của Chủ tịch nước được tặng bằng tiền với 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Kinh phí tặng quà được chi trả từ ngân sách T.Ư, thông qua ngân sách địa phương, gắn với việc thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Mỗi người được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng đủ điều kiện hưởng các mức quà khác nhau thì chỉ nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất theo mức đó.

Đối với thân nhân liệt sĩ, một người đại diện thân nhân còn sống được nhận một suất quà. Trường hợp người đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời thuộc diện được nhận quà theo các nhóm đối tượng khác thì phải cử một thân nhân khác của liệt sĩ để nhận suất quà dành cho thân nhân liệt sĩ.

Trong trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn một người duy nhất còn sống và người này đồng thời thuộc diện được nhận quà theo nhóm đối tượng khác, thì người đó được nhận thêm một suất quà với tư cách đại diện thân nhân liệt sĩ.

Đối với các liệt sĩ không còn thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ sẽ là người được nhận quà của Chủ tịch nước. Mỗi liệt sĩ tương ứng với một suất quà.

Chi trả quà tết không được xảy ra sai sót, tiêu cực

Bộ Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, lập danh sách, chi trả quà tết đầy đủ, đúng đối tượng và hoàn thành trước ngày 31.1, không để xảy ra sai sót, tiêu cực

Việc tặng quà phải được kết hợp chu đáo với hoạt động thăm hỏi, động viên người có công, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đối với những đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp cách mạng.

Căn cứ đối tượng nhận quà theo quy định, phòng văn hóa - xã hội cấp xã có trách nhiệm lập danh sách người được nhận quà theo biểu mẫu thống nhất, gửi Sở Nội vụ để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc và phê duyệt. Sau khi phê duyệt, danh sách được chuyển lại để tổ chức thực hiện chi trả.

Đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội và công an nhân dân, việc tặng quà được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo dự toán của Bộ Nội vụ, hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng được tặng quà dịp tết Nguyên đán 2026. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 502,7 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Quà tết chi trả quà tết chủ tịch nước tặng quà tết người có công Tết Nguyên đán Bính Ngọ
