Hoàn thành ngày thi đầu tiên: 'Đừng nghĩ về môn thi đã qua, hãy cứ bước tiếp'

Rời phòng thi ngày thi đầu tiên với tâm trạng thoải mái sau khi hết giờ làm bài môn toán thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận, TP.HCM), Lưu Bích Huyền, học sinh Trường THCS - THPT Đức Trí (P.Tân Thuận, TP.HCM), cho biết đề toán năm nay tương đối dễ và bản thân làm được phần lớn bài thi. Huyền dự đoán mình đạt khoảng 8 điểm.

"Em nghĩ mình được khoảng 8 điểm trở lên, trong ngày thi các môn tự chọn, em đăng ký chọn tiếng Anh và Sinh học, em giữ tự tin để thi tiếp", nữ sinh nói.

Lưu Bích Huyền tự tin đạt điểm cao sau làm bài thi môn toán ẢNH: MAI CÁT

Tương tự, ở điểm thi này, Huỳnh Ngọc Bảo Nghi, học sinh THPT Ngô Quyền (P.Tân Mỹ, TP.HCM) đánh giá đề toán không quá khó và bản thân làm được khoảng 90% bài thi. Nữ sinh dự đoán mình có thể đạt khoảng 9 điểm. Bảo Nghi cho biết em có nguyện vọng vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM và chọn hai môn tự chọn là vật lý cùng tiếng Anh. Theo em, việc giảm từ 6 môn thi xuống còn 4 đã giúp học sinh giảm áp lực đáng kể, bởi những môn còn lại không liên quan trực tiếp đến định hướng ngành nghề của mình.

Còn Nguyễn Đức Trường, học sinh THPT Lê Thánh Tôn (P.Tân Hưng, TP.HCM), cho hiết: "Em làm được khoảng 90% bài thi nhưng không hoàn thành được hai câu xác suất nên dự đoán đạt khoảng 9 điểm", Đức Trường nói và cho biết dự định theo học ngành tài chính nên lựa chọn hai môn tự chọn là vật lý và tiếng Anh. Nam sinh cũng cho rằng việc giảm số môn thi giúp học sinh bớt áp lực và giảm khối lượng học tập đáng kể.

Thí sinh tươi cười ra về sau thi xong môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: MAI CÁT

Với Đặng Ngọc Quý, học sinh THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ, TP.HCM), chia sẻ dự định theo học tại Trường ĐH RMIT. Ở phần thi tự chọn, Quý đăng ký hai môn vật lý và tiếng Anh.

Ra về với lời nhắn nhủ tiếp thêm động lực

Kết thúc môn thi toán cũng là kết lại ngày thi đầu tiên tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, các thí sinh ra về với tâm lý thoải mái do đề thi không quá khó. Nguyễn Ngọc Huyền Anh, học sinh THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ, TP.HCM), bước ra khỏi điểm thi với sự vui mừng vì bản thân làm được khoảng 80% bài thi toán và dự đoán sẽ đạt từ 8 điểm trở lên.

Huyền Anh cho biết trong ngày thi các môn tự chọn, em lựa chọn tiếng Anh và vật lý. Ra về với sự tự tin lại nhận được sự động viên từ các tình nguyện viên khiến em như được tiếp thêm sức mạnh.

"Vừa ra cổng là nhận được quà, sự tiếp sức từ các anh chị tình nguyện viên qua lời nhắn nhủ động viên nhỏ thôi nhưng lại rất yêu thương giúp học sinh đỡ áp lực hơn và có thêm động lực để cho những môn tự chọn tiếp theo", Huyền Anh nói.

Thí sinh ra về nhận quà từ tình nguyện viên ẢNH: MAI CÁT

Võ Minh Quyền, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Đội trưởng Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, cho biết những phần quà dành tặng thí sinh được Hội Sinh viên trường hỗ trợ chuẩn bị. Riêng các sticker với nhiều lời nhắn dễ thương, động viên tinh thần cho thí sinh trước và sau làm bài thi là do chính các tình nguyện viên tự tay thực hiện. Các bạn muốn gửi gắm những lời cổ vũ, tiếp thêm động lực thông qua các món quà nhỏ, giúp thí sinh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong kỳ thi.

Lời nhắn truyền động lực sau làm bài thi ẢNH: MAI CÁT

"Nhóm đã lên ý tưởng từ trước vì hiểu rằng bên cạnh sự vui mừng khi "trúng tủ", nhiều thí sinh sẽ có tâm lý buồn hoặc thất vọng nếu làm bài không tốt khi thi tốt nghiệp THPT. Do đó những lời nhắn như "đừng nghĩ về môn thi đã qua, hãy cứ bước tiếp" sẽ phần nào giúp các em tiếp tục cố gắng cho môn tiếp theo và bỏ qua môn thi đã xong", Quyền nói.

Các tình nguyện viên chuẩn bị quà cho thí sinh khi ra về ẢNH: MAI CÁT

Chị Nguyễn Thị Huyền (50 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) có con thi tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, nhận xét sự nhiệt tình và hết mình của tình nguyện viên cộng thêm quà tặng cũng là động lực cho các thí sinh, góp phần tăng thêm sự tự tin cho các bạn. "Dù làm được bài hay không, nhưng với những lời nhắn động viên lúc làm bài xong ra về như "đừng lo lắng về những gì bạn chưa biết, hãy tập trung vào những gì bạn làm được", nó truyền động lực lắm, chị Huyền nói.