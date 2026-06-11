Chuyện cảm động mùa thi: Thức từ sáng sớm để nấu cơm cho thí sinh

La Dêê là địa phương biên giới của TP.Đà Nẵng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện đi lại khó khăn. Đối với nhiều thí sinh, để đến được điểm thi tốt nghiệp THPT, các em không chỉ vượt quãng đường xa mà còn "vượt qua" nỗi lo về chi phí ăn ở và những lo toan khác nữa của gia đình.

Tuổi trẻ vùng cao nấu hàng trăm suất cơm gửi đến các thí sinh ẢNH: C.X

Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và lực lượng tình nguyện tại xã biên giới La Dêê đã phối hợp với Đoàn xã ở Nam Giang, Đắc Pring, La Êê triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi" với nhiều hoạt động thiết thực.

Ngay từ sáng sớm 11.6, các đoàn viên đã có mặt để chuẩn bị nước uống, hỗ trợ hướng dẫn địa điểm thi, động viên tinh thần thí sinh thi tốt nghiệp THPT; đặc biệt, chuẩn bị chu đáo để nấu hàng trăm suất cơm phục vụ thí sinh suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Những bữa cơm nghĩa tình được chuẩn bị chu đáo không chỉ giúp thí sinh đảm bảo sức khỏe mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào phòng thi. Từ khâu sơ chế thực phẩm, nấu nướng đến đóng gói, vận chuyển đều được các bạn trẻ thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.

Tình nguyện viên vùng cao chung tay nấu hàng trăm suất cơm tiếp sức thí sinh mùa thi ẢNH: C.X

Anh Zơrâm Hải, Bí thư Đoàn xã La Dêê, cho biết Tiếp sức mùa thi là hoạt động thường niên của tuổi trẻ địa phương. "Chúng tôi mong muốn góp phần san sẻ khó khăn với các thí sinh vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em yên tâm dự thi. Mỗi suất cơm, chai nước hay lời động viên đều gửi gắm tình cảm và niềm tin của tuổi trẻ dành cho các thí sinh", anh Hải nói.

Bí thư Đoàn xã La Dêê cũng cho hay, bên cạnh việc hỗ trợ vật chất, chương trình còn là dịp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị Đoàn trong khu vực, chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ địa phương.

"Tiếp sức mùa thi" tại xã La Dêê không chỉ góp phần hỗ trợ các thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng.

"Mong rằng, những suất cơm nóng hổi, những nụ cười động viên và sự đồng hành tận tình của lực lượng tình nguyện sẽ trở thành nguồn động viên ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin để các thí sinh vùng cao vững bước trên hành trình chinh phục tương lai", anh Zơrâm Hải chia sẻ.