AI vào đề thi tốt nghiệp THPT: 'Đúng như dự đoán' của nhiều thí sinh Đà Nẵng

Sáng nay 11.6, hơn 35.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng hoàn thành bài thi môn ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy đa số thí sinh đánh giá đề thi năm nay khá sát với thực tiễn, trong đó nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) nhận được nhiều sự quan tâm.

Phụ huynh động viên con mình sau môn thi đầu tiên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), nhiều thí sinh rời phòng thi sớm dù thời gian làm bài kéo dài 120 phút. Không khí sau buổi thi khá thoải mái, nhiều em cho biết đề thi "vừa sức" và "dễ tiếp cận".

Hoàn thành bài thi sớm, thí sinh Nguyễn Huỳnh Anh Thư (12/4, Trường THPT Hà Huy Tập) cho biết đề thi yêu cầu so sánh 2 tác phẩm văn học ở phần nghị luận văn học và bàn luận về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với AI, công nghệ thông minh ở phần nghị luận xã hội.

Theo Anh Thư, đây là chủ đề rất gần gũi với học sinh trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến trong học tập và đời sống. Anh Thư nhận định, AI mang lại nhiều lợi ích trong giáo dục, công việc cũng như các hoạt động xã hội khi giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Nhiều thí sinh vui vẻ khi bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, Anh Thư cho rằng nếu lạm dụng AI quá sớm hoặc quá mức, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, thì có thể trở nên phụ thuộc và mất dần khả năng tư duy độc lập, sáng tạo cùng với kỹ năng tự giải quyết vấn đề.

"Người trẻ cần xem AI là công cụ hỗ trợ thay vì thay thế hoàn toàn suy nghĩ của bản thân", Anh Thư chia sẻ.

Dù gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai phần nghị luận, nhưng Anh Thư vẫn khá tự tin với bài làm của mình và tự tin dự đoán bài thi ngữ văn của mình sẽ đạt trên 7 điểm.

Nguyễn Huỳnh Anh Thư (12/4, Trường THPT Hà Huy Tập) chia sẻ về đề thi môn ngữ văn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, thí sinh Đỗ Hoài Thư (lớp 12/4, Trường THPT Lê Quý Đôn) cũng đánh giá cấu trúc đề thi năm nay tương đối "dễ thở" và không gây quá nhiều áp lực cho thí sinh.

Theo Hoài Thư, nội dung về AI trong phần nghị luận xã hội không quá bất ngờ bởi đây là chủ đề đã được nhiều giáo viên và học sinh "dự đoán" trước kỳ thi.

"Phần đọc hiểu có một vài câu hỏi cần suy nghĩ kỹ, nhưng nhìn chung em vẫn làm được. Khi đọc đến câu hỏi về AI, em cảm thấy khá tự tin vì đã tìm hiểu và chuẩn bị trước. Đây là vấn đề mang tính thời sự, gần gũi với học sinh nên khá dễ triển khai ý và bày tỏ quan điểm", Hoài Thư nói.

Thí sinh Đỗ Hoài Thư đánh giá đề thi năm nay tương đối "dễ thở" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoài Thư cho rằng, việc đưa AI vào đề thi không chỉ phản ánh hơi thở của thời đại mà còn tạo cơ hội để học sinh bày tỏ góc nhìn về một vấn đề đang tác động mạnh mẽ đến cuộc sống hiện nay.

Bên cạnh việc ghi nhận những lợi ích mà công nghệ mang lại, các em cũng thể hiện sự nhận thức rõ ràng về trách nhiệm sử dụng AI một cách hiệu quả, có chọn lọc và không phụ thuộc.

"Đề thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vừa đảm bảo yếu tố kiểm tra kiến thức, vừa khuyến khích học sinh liên hệ thực tiễn và thể hiện chính kiến trước những vấn đề xã hội đương đại", Hoài Thư chia sẻ.

Đề thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ảnh: Tuệ Nguyễn



