Những điều đáng quý bên ngoài trường thi

Hôm nay 11.6, sau khi thí sinh bước vào phòng thi tốt nghiệp THPT, phía ngoài cổng trường nhiều phụ huynh không giấu được sự lo lắng. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế), ngay sau khi thí sinh vào phòng, rất đông phụ huynh đã tập trung tại các khu vực có bóng mát để chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp.

Nhiều phụ huynh vui vẻ khi nhận nước uống và những lời động viên từ các cán bộ, chiến sĩ trẻ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh lực lượng công an khu vực, CSGT và các tình nguyện viên làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, sự xuất hiện của các chiến sĩ biên phòng tại điểm thi này đã thu hút sự chú ý của người dân. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ tổ chức phát nước uống miễn phí và thăm hỏi, động viên tinh thần phụ huynh.

Những chai nước và sự sẻ chia đúng lúc đã ít nhiều giúp phụ huynh vơi bớt căng thẳng khi chờ con thi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thượng úy Nguyễn Xuân Vũ, Bí thư Chi đoàn cơ quan Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Huế, cho biết đơn vị đã cắt cử 5 cán bộ, chiến sĩ tham gia tiếp sức trực tiếp tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh, góp phần ổn định tâm lý cho các thí sinh trước giờ làm bài.

Thượng úy Nguyễn Xuân Vũ cùng đồng đội tiếp sức tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chờ con phía ngoài phòng thi, bà Đinh Thị Diệu Minh (48 tuổi, trú P.Vỹ Dạ, TP.Huế) chia sẻ bản thân không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp trong môn thi đầu tiên. Tuy nhiên, sự đồng hành và những hành động tiếp sức kịp thời từ các chiến sĩ biên phòng cũng như các bạn tình nguyện viên đã giúp chị cảm thấy được quan tâm, giải tỏa phần nào áp lực tâm lý.

Tiếp sức đàn anh, đàn chị đi thi

Tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế, nhiều tình nguyện viên cũng đến từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh. Sau khi hỗ trợ xong cho thí sinh, nhiều bạn chủ động đến hỏi thăm, tặng nước miễn phí và giúp phụ huynh vơi bớt căng thẳng.

Nhóm tình nguyện viên có mặt từ sớm, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Là thành viên nhóm tình nguyện viên tại điểm trường này, Lê Nguyễn Thảo Nhi (học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế) chia sẻ đây là lần thứ 2 tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi. Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm, năm nay Nhi được tín nhiệm đảm nhận vai trò Trưởng ban tổ chức Tiếp sức mùa thi của trường để điều phối, phân chia công việc cho mọi người.

"Khi nhìn các anh chị bước vào phòng thi, em cũng có phần hồi hộp, lo lắng cho kỳ thi của mình vào năm sau. Tuy nhiên, em cũng thấy háo hức vì đây là cơ hội để bản thân rèn luyện tâm lý vững vàng trước khi đối diện với kỳ thi của chính mình", Nhi bày tỏ.

Lê Nguyễn Thảo Nhi tặng nước cho phụ huynh đang chờ con thi ở Trường THPT chuyên Quốc học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Còn với Đặng Hữu Phúc, học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc học Huế, động lực tham gia đội hình tình nguyện bắt nguồn từ chính trải nghiệm của bản thân.

Thời điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, Phúc rất ấn tượng khi được các anh chị khóa trước hỗ trợ, động viên tinh thần. Đó cũng là lý do hành trình tiếp sức mùa thi năm nay có thêm sự góp mặt của Phúc. Chàng học sinh lớp 10 này mong muốn những việc làm nhỏ của mình sẽ góp phần tiếp nối tinh thần xung kích, nhiệt huyết và tương thân tương ái của người trẻ.