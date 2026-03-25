Hoãn xét xử tranh chấp giữa VEC và Công ty Thái Sơn

Theo dự kiến, vào chiều 25.3, TAND khu vực 1, TP.HCM đưa vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và bị đơn là Công ty cổ phần Thái Sơn E&C (Thái Sơn) ra xét xử sơ thẩm. Tranh chấp này dẫn đến 2 cây xăng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phải ngừng bán.

2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: LÊ LÂM

Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành (Công ty Châu Thành) là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, do bị đơn có đơn yêu cầu hoãn và đã được HĐXX chấp nhận. Lịch xét xử sẽ được thông báo sau.

Bên đề nghị hủy hợp đồng, bên đề nghị ưu tiên khai thác trạm dừng nghỉ

Theo đơn khởi kiện, năm 2015, VEC và Thái Sơn ký hợp đồng về việc đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nguyên đơn cho rằng, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Thái Sơn "liên tiếp vi phạm hợp đồng" như: vi phạm tiến độ thi công, thực hiện một số hạng mục chưa được VEC phê duyệt, không báo cáo kết quả kinh doanh, hợp tác với bên thứ 3 (Công ty Châu Thành) đầu tư 2 cây xăng mà không báo cáo và xin ý kiến của VEC.

Cây xăng trên trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: LÊ LÂM

Do xảy ra bất đồng quan điểm trong hợp tác, nên năm 2022 VEC khởi kiện Công ty Thái Sơn, đề nghị tòa án hủy hợp đồng 2 bên ký kết trước đó; buộc Thái Sơn chấm dứt các hoạt động tại trạm dừng nghỉ K41+100; bàn giao lại toàn bộ mặt bằng, các hạng mục công trình phụ trợ cho VEC theo quy định.

Quá trình tòa án thụ lý, phía bị đơn không chấp nhận các yêu cầu của VEC, đồng thời phản tố, yêu cầu nguyên đơn bồi thường và đề nghị được ưu tiên đàm phán tiếp tục kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, VEC giữ nguyên quan điểm khởi kiện.

Trong khi đó, Công ty Châu Thành cũng có đơn độc lập - yêu cầu Thái Sơn bồi thường chi phí đầu tư xây dựng, cải tạo trạm nghỉ, trạm xăng dầu. Yêu cầu này được tòa thụ lý giải quyết cùng vụ án.

Ngày 8.12.2025, TAND khu vực 1 TP.HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm Công ty Thái Sơn tháo dỡ, di dời hoặc thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có phán quyết. Dẫn đến 2 cửa hàng chưa đủ điều kiện được cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ xăng dầu.

Xảy ra tranh chấp, cây xăng phải ngưng bán

Sau khi xảy ra tranh chấp và đồng thời giấy phép hết hạn, ngày 24.1.2026 Công ty Châu Thành đã ngừng bán xăng dầu tại 2 cửa hàng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dẫn đến tình trạng gián đoạn cung ứng nhiên liệu cho tuyến giao thông.

Cây xăng ở 2 trạm dừng nghỉ đã ngưng bán từ 24.1.2026 ẢNH: LÊ LÂM

Sở Công thương Đồng Nai đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trong tình huống đặc biệt trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo sở, việc 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ ngừng bán khiến nguồn cung trên toàn tuyến bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do chưa thể cấp phép lại các cửa hàng xăng dầu trên cao tốc, đồng thời phải chờ phán quyết của tòa, Sở Công thương Đồng Nai đề nghị Sở Công thương TP.HCM và Lâm Đồng chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng, hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ tại khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc.

Đồng Nai cũng đề nghị 2 địa phương hỗ trợ hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến kết nối, đường dẫn lên xuống cao tốc; đồng thời phối hợp khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, người dân chủ động tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến.

Đến nay, các cây xăng này vẫn chưa thể hoạt động do chưa được cấp phép và chờ phán quyết của tòa.