Hoãn xét xử vụ án của Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Theo hợp đồng thời hạn 10 năm (từ tháng 12.2011 - 12.2021), Công ty Hải Yến thuê 2.700 m2 đất ở khu liên hợp để khai thác kinh doanh. Hợp đồng này được ký thời ông Cấn Văn Nghĩa còn làm giám đốc (ông này về hưu tháng 9.2018), nên người ra hầu tòa là giám đốc đương nhiệm Nguyễn Trọng Hổ.



Sân Mỹ Đình đang có nhiều sự cố liên quan đến kiện tụng và tài chính Nhật Duy

Trở lại với vụ việc, ngày 25.10.2017, khu liên hợp đã cắt điện một phần và cắt nước tại nhà hàng do Công ty Hải Yến làm chủ, với lý do công ty này chưa thanh toán nghĩa vụ tài chính năm 2017, bao gồm: tiền thuế đất (tổng 7,5 tỉ đồng, nhưng mới thanh toán 2 tỉ đồng), lợi nhuận kinh doanh (326 triệu đồng) và tiền điện nước. Khu liên hợp có văn bản thông báo nếu chậm thanh toán sẽ cắt điện. Tuy nhiên, công ty không trả tiền theo đúng hạn yêu cầu nên khu liên hợp đã cắt điện một phần. Đến ngày 15.1.2018, khu liên hợp đạt thỏa thuận với Công ty Hải Yến mở đường điện trở lại để công ty khai thác kinh doanh. Tuy nhiên đến ngày 8.11.2019, các cơ sở kinh doanh của Công ty Hải Yến trong khuôn viên khu liên hợp một lần nữa bị cắt điện hoàn toàn. Đó là lý do mà công ty kiện khu liên hợp ra tòa.

Tại phiên tòa, bên cạnh khúc mắc liên quan tiền thuế đất và lợi nhuận kinh doanh, lãnh đạo khu liên hợp cho rằng Công ty Hải Yến đã vi phạm hợp đồng khi cho bên thứ ba khai thác kinh doanh trên phần đất mà công ty này đã thuê ở khu liên hợp. Cụ thể, phía doanh nghiệp cho thuê 1.000 m2 đất, mức giá 900 triệu đồng/tháng với hợp đồng 6 năm (từ năm 2015 - 2021, sau đó đàm phán giảm xuống 500 triệu đồng/tháng).

Công ty Hải Yến khẳng định không vi phạm hợp đồng khi cho bên thứ ba khai thác kinh doanh. Bên cạnh số tiền 20 tỉ đồng yêu cầu khu liên hợp phải đền bù do cắt điện khiến việc kinh doanh thất thu, ở phiên tòa chiều 17.7, công ty này còn yêu cầu đền bù bổ sung số tiền 23,5 tỉ đồng. Theo Công ty Hải Yến, đây là tiền lợi ích phát sinh đáng ra sẽ có nếu khu liên hợp không cắt điện.

Theo kết luận của Hội đồng xét xử TAND Q.Nam Từ Liêm, cả Công ty Hải Yến và khu liên hợp đều thiếu tài liệu cần thiết để chứng minh luận điểm. Do đó, tòa hoãn xét xử để các bên thu thập thêm chứng cứ.