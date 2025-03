Sau khi đặt nồi áp suất lên bếp, người phụ nữ mang bầu rời đi thì chỉ vài giây sau là một cảnh tượng kinh hoàng.

Hoảng hồn clip nồi áp suất nổ tung, 'mẹ bầu' thoát nạn

Đoạn video này nhiều giờ qua lan truyền trên mạng xã hội, được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 14.3.2025.

Nhiều bình luận bày tỏ sợ hãi và cho rằng rất may khi người phụ nữ đã rời đi một đoạn đủ an toàn. Thế nhưng việc nồi áp suất phát nổ cũng đặt ra nhiều lo ngại về sự an toàn khi sử dụng thiết bị này trong gia đình.

Anh Lê Ngọc Tuấn, nhân viên một cửa hàng điện máy ở quận 10, TP.HCM cho biết, nồi áp suất là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, giúp nấu ăn nhanh hơn nhờ cơ chế nhiệt và áp suất cao. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách hoặc thiết bị bị lỗi, nồi áp suất có thể bị nổ, gây nguy hiểm với người sử dụng.

Anh Tuấn chia sẻ những lưu ý khi sử dụng nồi áp suất an toàn, hiệu quả, tránh tình trạng cháy nổ. Nồi áp suất phải được đặt đúng vị trí, thân nồi không bị nứt vỡ, nắp nồi được đặt ngay ngắn, vừa khít, van xả áp, khóa an toàn được vận hành tốt…

Khoảnh khắc nồi áp suất nổ tung sau khi người phụ nữ rời đi ẢNH CẮT TỪ CLIP

Khi nồi đã đạt áp suất cao, mọi người nên giảm lửa nhỏ lại. Điều này giúp tiết kiệm và tránh nguy cơ cháy nổ do áp suất quá lớn.

Đối với nồi áp suất điện, trước khi sử dụng hãy đảm bảo làm sạch và lau khô đáy nồi trước khi đặt vào thân nồi.

Khi áp suất trong nồi đã đạt ngưỡng tối đa theo nguyên tắc, nên lửa để duy trì nhiệt độ trong suốt quá trình nấu, tránh áp suất trong nồi quá cao.

Nếu nguồn nhiệt không giảm, van an toàn hoặc bộ điều chỉnh áp sẽ tự động mở ra để ngăn áp suất tăng và giải phóng hơi nước.

Không nên mở nắp nồi ra đột ngột, khi chưa xả áp hay khi áp suất trong nồi vẫn còn tránh trình trạng bị bỏng.

Khi mở nắp nồi, mọi người nên nghiêng sang một bên để tránh hơi nóng bốc vào mặt. Sau mỗi lần sử dụng người dùng nên vệ sinh van an toàn, ống xả để bảo đảm an toàn khi sử dụng nồi áp suất.

Ngoài ra, người dùng nên thường xuyên vệ sinh nồi áp suất, làm sạch cẩn thận vòng ron cao su trên nắp nồi, làm thông van, không để cặn thức ăn hay bụi bẩn bám vào van gây tắc nghẽn, dễ gây cháy nổ khi đun nấu.