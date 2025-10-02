Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoàng Mập lần đầu tiết lộ về con trai nuôi

Minh Hy
02/10/2025 14:32 GMT+7

Hoàng Mập cho biết anh trân quý tình yêu nghề và không bao giờ bỏ cuộc của con trai nuôi - Lại Nhật Khoa, vì vậy, anh sẵn sàng hỗ trợ khi con trai cần.

Hoàng Mập không làm đạo diễn phim của con nuôi

Tối 30.9, nhà sản xuất trẻ Lại Nhật Khoa và đạo diễn Hồ Cát Nguyên giới thiệu đến khán giả web drama Làng biển hahaha gồm 6 tập. Trong bộ phim này, ngoài hai diễn viên giàu kinh nghiệm là Hoàng Mập và Huy Khánh thì tuyến nhân vật chính đều được đảm nhận bởi các bạn trẻ như Tạ Lâm, Nhật Hào, Lại Nhật Khoa và Bảo Trâm Ryy.

Hoàng Mập lần đầu tiết lộ về con trai nuôi - Ảnh 1.

Web drama Làng biển hahaha có sự tham gia của Hoàng Mập chính thức chiếu trên YouTube từ ngày 30.9

ẢNH: BTC

Câu chuyện của web drama xoay quanh chuyến phiêu lưu tìm kho báu tại một vùng biển của một nhóm bạn trẻ. Theo nhà sản xuất Lại Nhật Khoa, bộ phim này không chỉ mang đến câu chuyện đầy tiếng cười mà còn giúp mọi người nhận ra điều gì mới là thứ quý giá nhất trong đời. 

Ngoài ra, Hoàng Mập còn tiết lộ Lại Nhật Khoa chính là con trai nuôi của anh. "Khoa là một trong những đứa con nuôi của Hoàng, tôi nhận thấy được năng lực và đam mê cháy bỏng của bạn ấy. Mặc dù cuộc sống của Khoa ở Canada rất ổn vì bạn từng học về ngành ngân hàng nhưng con đã quyết định bỏ lại hết tất cả để về Việt Nam. Để dấn thân vào con đường này, Khoa học nhiều về diễn xuất ở các sân khấu, học cả về sản xuất và đi casting rất nhiều bộ phim. Tôi cũng từng động viên con theo cách hài hước là cố gắng học hành tử tế để sau này tôi giao lại công ty", nam nghệ sĩ 7X chia sẻ.

Hoàng Mập lần đầu tiết lộ về con trai nuôi - Ảnh 2.

Sau thời gian theo đuổi ngành ngân hàng, Lại Nhật Khoa chuyển hướng làm nghệ thuật. Anh từng học ngành sản xuất phim ở Toronto Film School (Canada) trong 4 năm

ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, Hoàng Mập cho biết dù có mối quan hệ thân thiết nhưng con trai nuôi không mời mình làm đạo diễn phim đầu tay. "Thật sự, Khoa không dám mời tôi làm đạo diễn đâu vì cái miệng của tôi cũng không vừa. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng 'ngọn lửa' đam mê của Khoa rất lớn nên tôi sẵn sàng hỗ trợ, có điều gì không hiểu như về chuyện giấy phép, cách sắp xếp và vận hành đoàn phim ra sao thì tôi đều chỉ dẫn. Tôi muốn con trai cứ thử sức và những bài học kinh nghiệm sẽ khiến con trưởng thành hơn trong nghề", anh nói.

Trong buổi ra mắt phim, Hoàng Mập nhiều lần "đính chính" rằng anh không hề cáu gắt với các diễn viên hay ê kíp mà chỉ nhắc nhở, đốc thúc mọi người để kịp tiến độ quay. Anh và Huy Khánh cũng không ngại quay giữa trưa nắng để có hình ảnh đẹp nhất. Mặt khác, Hoàng Mập tự tin khi ghi hình những cảnh leo trèo hay di chuyển nhiều trên các địa hình đồi núi vì đã giảm cân thành công.

