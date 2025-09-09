Hoàng Sao 'chạy nước rút' cho cơ hội bảo vệ chức vô địch Reyes Cup

Hoàng Sao từng cùng đội châu Á giành chức vô địch năm nào?

Hoàng Sao đang đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp thi đấu ở Reyes Cup 2025 - diễn ra từ 16 - 19.10 tại Manila (Philippines). Reyes Cup - giải billiards pool đồng đội thế giới danh giá, được tổ chức lần đầu năm 2024 với mục đích tri ân huyền thoại billiards pool người Philippines Efren Reyes. Giải đấu năm nay là màn tranh tài giữa đội châu Á và đội gồm các tay cơ ngoài châu Á. Năm 2024, Hoàng Sao đã cùng đội châu Á đăng quang đầy thuyết phục.

Hoàng Sao chạy đua giành vé dự Reyes Cup 2025 ẢNH: US OPEN

Từ nay cho tới ngày khởi tranh Reyes Cup, Hoàng Sao sẽ tham dự 3 sân chơi lớn. Đầu tiên là giải vô địch thế giới 10 bi năm 2025 (diễn ra từ 20 - 28.9 tại TP.HCM). Giải đấu này không tính điểm trên bảng xếp hạng (BXH) World Nineball Tour (WNT), nhưng nếu có màn trình diễn ấn tượng tại sân chơi lớn nhất hành tinh này sẽ giúp anh tạo hiệu ứng trong mắt người hâm mộ. Tiếp đó, Peri 9 Ball Open (từ 2 - 5.10 tại Đà Nẵng) và Hanoi Open Pool (ngày 7 - 12.10), là 2 giải đấu then chốt, khi kết quả được tính trực tiếp vào BXH WNT. Với việc chỉ còn ít tuần trước Reyes Cup 2025, mỗi trận thắng, mỗi vòng tiến sâu của Hoàng Sao đều có ý nghĩa lớn, góp phần xoay chuyển cục diện để lọt vào nhóm cơ thủ châu Á có khả năng được lựa chọn.

Mới đây, Matchroom (đơn vị tổ chức Reyes Cup) bất ngờ công bố thay đổi lớn trong cách thức lựa chọn đội hình dự giải. Theo đó, đội châu Á chỉ còn 2 vị trí chính thức: cơ thủ số 1 châu Á và cơ thủ số 1 Philippines; 3 suất còn lại là những tấm vé đặc cách, bao gồm 2 suất do đội trưởng lựa chọn và 1 suất do WNT trao.

So với năm đầu tổ chức, cơ chế mới này mở ra nhiều cơ hội hơn cho những gương mặt chưa chắc suất. Cơ thủ Aloysius Yapp (Singapore, hạng 2) và Carlo Biado (Philippines, hạng 3) khả năng cao giành 2 suất chính thức nhờ điểm số vượt trội. Cuộc cạnh tranh giờ đây xoay quanh 3 tấm vé đặc cách. Trong khi đó, lực lượng đội các tay cơ ngoài châu Á cũng được lựa chọn theo hình thức tương tự và chắc chắn có sự góp mặt của tốp 1 châu Âu cùng tốp 1 Mỹ (đương kim số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WNT là Fedor Gorst của Mỹ chắc suất).