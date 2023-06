Hoàng tử Harry tiếp tục kiện báo Anh

Tuy nhiên, Hoàng tử Harry không xuất hiện tại tòa án London hôm 5.6 vì lý do liên quan đến gia đình.

Luật sư David Sherborne đại diện cho Hoàng tử Harry nói với tòa án rằng thân chủ của ông không có mặt để đưa ra bằng chứng vào ngày 5.6 do bận việc gia đình, tổ chức sinh nhật Công chúa Lilibet - con gái của Hoàng tử Harry và Meghan Markle tròn 2 tuổi vào ngày 4.6.

Sherborne nói với Reuters: "Việc sắp xếp chuyến đi và chuyện an ninh của Harry hơi phức tạp một chút".

Công tước xứ Sussex dự kiến sẽ làm nên lịch sử cho Hoàng gia Anh khi đứng ra làm chứng chống lại nhóm báo chí MGN. Thành viên cuối cùng của Hoàng gia Anh làm như vậy là Vua Edward VII, người đã làm chứng (với tư cách là nhân chứng) trong một vụ ly hôn vào năm 1870 và một lần nữa trong phiên tòa xét xử tội vu khống khi chơi bài vào năm 1890, trước khi trở thành Vua, theo Reuters.

Hoàng tử Harry dự kiến sẽ được kiểm tra chéo bằng chứng trong vụ kiện chống lại MGN, trong đó anh cáo buộc MGN sử dụng các biện pháp bất hợp pháp như hack điện thoại để khai thác thông tin cho các bài báo. Vụ án của Harry liên quan đến 148 bài báo xuất bản từ năm 1996 đến 2010, BBC cho biết.

Hoàng tử Harry đã đưa ra yêu sách vào năm 2019 và là một trong số hơn 100 người kiện MGN vì cáo buộc hoạt động bất hợp pháp từ năm 1991 đến năm 2022. Hoàng tử là một trong bốn người "đại diện" từ nhóm khởi kiện, tờ The Independent đưa tin trước đó.

Ba người còn lại yêu cầu MGN bồi thường, được chọn để xét xử là nữ diễn viên Nikki Sanderson, nam diễn viên Michael Turner và Fiona Wightman, vợ cũ của diễn viên hài Paul Whitehouse.



"Nếu Harry và những người yêu cầu bồi thường khác giành chiến thắng, thẩm phán sẽ sử dụng nó để ấn định mức độ thiệt hại bằng tiền. MGN có thể trả cho các trường hợp khác, những người nổi tiếng khác", BBC xác nhận.

Các luật sư của nguyên đơn cáo buộc rằng nhiều biên tập viên và giám đốc điều hành cấp cao tại MGN đã biết và chấp nhận vụ kiện. MGN đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng một số cáo buộc được đưa ra quá muộn.

Phiên tòa bắt đầu vào ngày 10.5 - chỉ bốn ngày sau lễ đăng quang của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla. Khi vụ án bắt đầu, Hoàng tử Harry đã nhận được lời xin lỗi từ MGN.

Trong hồ sơ tòa án, các luật sư của MGN cho biết nhóm truyền thông "xin lỗi một cách vô điều kiện" về một trường hợp thu thập thông tin bất hợp pháp chống lại Công tước xứ Sussex và vi phạm đó "đảm bảo bồi thường", Sky News đưa tin.

Theo nguồn tin này, một nhà báo MGN đã ra lệnh cho điều tra viên tư nhân thu thập thông tin bất hợp pháp về các hoạt động của Hoàng tử Harry tại một hộp đêm ở London vào năm 2004. Tuy nhiên, bài báo đăng trên tờ People không phải là một trong những tuyên bố của Harry trong trường hợp này, BBC cho biết.

"MGN vô cùng xin lỗi về tất cả các trường hợp như vậy và đảm bảo với những người khiếu nại rằng hành vi đó sẽ không bao giờ được lặp lại", lời xin lỗi của MGN ghi rõ.

Trước đó, vào tháng 3.2023, Hoàng tử Harry đã xuất hiện tại Tòa án tối cao London để tham dự vụ kiện liên quan đến vi phạm quyền riêng tư với Associated Newspaper Ltd (ANL) - nhà xuất bản của tờ Daily Mail và Mail on Sunday.