Hoàng tử Harry: vụ rượt đuổi không là chiêu trò PR

Nhà báo Ashley Hansen nói với Page Six: "Thật đáng trân trọng khi xem xét lịch sử gia đình Hoàng tử Harry, người ta sẽ không cần nghĩ gì về cặp vợ chồng hoặc bất kỳ ai có liên quan đến họ để tin rằng đây là một hình thức PR".

Hoàng tử Harry (38 tuổi) và Meghan Markle (41 tuổi) bị các tay săn ảnh rượt đuổi vào tối 16.5 ở New York.



Vào thời điểm đó, Hansen đưa ra một tuyên bố thay mặt cho cặp đôi rằng cuộc rượt đuổi "gần như thảm khốc" và "kéo dài hơn hai giờ đồng hồ".

Hoàng tử Harry và vợ tại New York tối 16.5 PAGE SIX

Vụ việc vấp phải nhiều hoài nghi do nạn tắc đường nổi tiếng ở Manhattan, New York.

Trong khi Thị trưởng thành phố New York Eric Adams tố cáo cuộc rượt đuổi "liều lĩnh và vô trách nhiệm", một nguồn tin cảnh sát trước đó nói với New York Post rằng cuộc rượt đuổi "chắc chắn không kéo dài hai giờ" và "không có báo cáo va chạm hay cuộc gọi 911 nào".

Ngôi sao điện ảnh Whoopi Goldberg cũng nghi ngờ về sự kiện này khi bà trả lời trong chương trình The View.

"Tôi nghĩ mọi người ở New York đều biết nếu có cuộc rượt đuổi bằng ô tô ở New York thì đường thông thoáng và tất cả chúng tôi sẽ đến rạp phim đúng giờ. Tôi nghĩ rằng người phát ngôn của họ đã tưởng tượng điều này như ở Los Angeles. Đó là nơi bạn có những cuộc rượt đuổi bằng ô tô với tốc độ cao", người đồng dẫn chương trình Whoopi Goldberg (67 tuổi) giải thích trong chương trình trò chuyện The View.

Cựu ngôi sao phim The Real Housewives of New York City (Những bà nội trợ thực sự của thành phố New York) Bethenny Frankel cũng là cư dân lâu năm của "khu rừng bê tông" New York đã "mắng" Harry và Markle về vụ việc.

"Có chuyện gì vậy? Ai đã điều khiển họ?", Frankel (52 tuổi) đã hỏi trong một video đăng trên Instagram vào tuần trước.

Một người bạn của Hoàng tử Harry nói cả hai đã "tuyên bố cuồng loạn". "Mọi người đều hiểu sự tức giận của Harry đối với các tay săn ảnh. Nhưng đưa ra những tuyên bố cuồng loạn không giúp ích được gì, đặc biệt là - như Nữ hoàng Elizabeth từng nói - những hồi ức có thể khác nhau", người bạn giấu tên giải thích với Daily Beast.

Chiếc ô tô chở Công nương Diana bị tai nạn năm 1997 THE SUN

Bất chấp tất cả những lời chỉ trích, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle không từ bỏ câu chuyện. Trên thực tế, cả hai đã yêu cầu thông qua luật sư của họ rằng công ty ảnh Backgrid cung cấp đoạn phim về vụ việc để chứng minh thêm cho tuyên bố của họ.

Tuy nhiên, Backgrid dứt khoát bác bỏ yêu cầu của thành viên Hoàng gia đồng thời cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước: "Theo các nhiếp ảnh gia có mặt, không có vụ suýt va chạm hay va chạm nào trong sự cố này. Các nhiếp ảnh gia báo rằng họ cảm thấy cặp đôi không gặp nguy hiểm tại bất kỳ thời điểm nào".

Công ty ảnh này cũng cho biết những người chụp ảnh được thuê không có ý định "gây ra bất kỳ sự đau khổ hay tổn hại nào vì công cụ duy nhất của họ là máy ảnh".

Tuy nhiên, Backgrid kết luận: "Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức quấy rối hoặc hoạt động bất hợp pháp nào. Chúng tôi đang xem xét các cáo buộc của Hoàng tử Harry một cách nghiêm túc và sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này".