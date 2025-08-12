Hoàng Tử Thao xác nhận tổ chức đám cưới vào tháng 10

Ngày 11.8, theo Sina Entertainment và một số nguồn tin Trung Quốc, Hoàng Tử Thao đã tiết lộ trong buổi ghi hình một chương trình giải trí rằng anh và Từ Nghệ Dương sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 10.

Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ

Cặp đôi đã chuẩn bị cho sự kiện được mô tả là đám cưới thế kỷ suốt 6 tháng qua. Buổi lễ dự kiến có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng hơn 100 người hâm mộ. Ban tổ chức sẽ dành khu vực ghế ngồi riêng cho fan, đồng thời đôi uyên ương cũng cân nhắc phát livestream để nhiều người hâm mộ khác có thể theo dõi trực tiếp.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã đăng ký kết hôn vào năm 2024 Ảnh: Weibo Hoàng Tử Thao

Dư luận hiện cũng quan tâm liệu Lộc Hàm - cựu thành viên nhóm EXO và là bạn thân lâu năm của Hoàng Tử Thao, có xuất hiện với tư cách khách mời hay không? Tình bạn giữa hai người vẫn bền chặt qua nhiều năm, thậm chí họ từng cùng nhau biểu diễn ca khúc Our Tomorrow tại concert của Lộc Hàm.

Hoàng Tử Thao debut cùng EXO năm 2012 nhưng rời nhóm vào năm 2015 và đệ đơn kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment. Tòa án sau đó phán quyết có lợi cho SM. Từ đó, anh hoạt động chủ yếu tại thị trường Hoa ngữ. Trong khi đó, Từ Nghệ Dương từng được giới thiệu trong đội hình SM Rookies năm 2016 cùng thời điểm với Ningning (aespa). Nhưng đến tháng 9.2018, người đẹp sinh năm 1997 bất ngờ thông báo đã rời SM Entertainment. Hiện cô đang là ca sĩ kiêm diễn viên tại Trung Quốc.

Tin đồn hẹn hò giữa Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương xuất hiện từ năm 2020 và được xác nhận vào năm 2023 sau 4 năm quen biết. Họ đăng ký kết hôn vào tháng 12.2024 và đã trở thành vợ chồng hợp pháp.

Cựu thành viên nhóm nhạc EXO và vợ đang chuẩn bị cho đám cưới với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao và người hâm mộ Ảnh: Zaobao

Cặp đôi từng đối mặt với nghi vấn mang thai và sinh con trước hôn nhân. Tháng 8.2024, Từ Nghệ Dương bị bắt gặp tại một phòng khám sản phụ khoa ở Mỹ. Đến tháng 12, cô được nhìn thấy mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Trong một buổi livestream, Hoàng Tử Thao từng lỡ nhắc đến con nhưng nhanh chóng đổi chủ đề.

Tháng 6 vừa qua, một đoạn video paparazzi ghi lại cảnh mẹ của Từ Nghệ Dương đi cùng bảo mẫu bế một em bé, khiến tin đồn bí mật sinh con bùng lên lần nữa. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ im lặng.

Ngoài đời sống cá nhân nhiều ồn ào, gần đây, Hoàng Tử Thao cũng gây chú ý khi ra mắt thương hiệu băng vệ sinh Duowei. Qua buổi livestream trên Douyin, thương hiệu của nam diễn viên bán hết hơn 800.000 đơn hàng và thu về 22,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 78 tỉ đồng) chỉ trong 30 phút. Dù vậy, mô hình kinh doanh này cũng vấp tranh cãi, khiến anh mất 460.000 người theo dõi trên Weibo vì bị cho là thiếu chuyên môn và tận dụng thị trường tiêu dùng nữ để kiếm lời.