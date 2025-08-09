Phía 'Vietnam’s Next Top Model' lên tiếng về ồn ào 'thị phạm'

Vừa qua, Vietnam's Next Top Model 2025 chính thức lên sóng tập 1, mở màn cho sự trở lại sau 8 năm vắng bóng. Mùa giải năm nay quy tụ dàn "ghế nóng" gồm siêu mẫu Thanh Hằng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và chuyên gia trang điểm Nam Trung. Sau khi phát sóng, những hình ảnh từ thử thách đầu tiên đã nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Hình ảnh được cho là Nam Trung "thị phạm" trong thử thách của chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vietnam's Next Top Model vướng tranh cãi xoay quanh việc 'thị phạm'

Mới đây, phía ê kíp sản xuất chương trình Vietnam's Next Top Model 2025 đã lên tiếng xin lỗi vì để xảy ra chi tiết gây hiểu nhầm liên quan đến giám khảo Nam Trung. Cụ thể, trong tập 1, khoảnh khắc Nam Trung đứng trên cao để kiểm tra góc máy và đảm bảo an toàn cho thử thách, phần biên tập đã sử dụng cụm từ "thị phạm" để mô tả hành động này và gây ra loạt tranh cãi đến từ cộng đồng mạng.

Cách diễn đạt trên khiến khán giả hiểu sai về vai trò của Nam Trung. Thực tế, anh đảm nhiệm vai trò giám khảo, giám đốc sáng tạo đồng thời là chuyên gia trang điểm của chương trình. Chính vì vậy, việc dùng cụm từ "thị phạm" đã gây ra nhiều tranh luận.

Theo phía ê kíp, Nam Trung đang trực tiếp kiểm tra các yếu tố như an toàn, ánh sáng, hướng gió và trang phục, nhằm bảo đảm mọi khâu được chuẩn bị kỹ lưỡng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo phía này, công việc của một giám đốc sáng tạo không chỉ gói gọn ở khâu lên ý tưởng, định hình concept và định hướng nghệ thuật cho mỗi thử thách, mà còn bao gồm cả việc trực tiếp kiểm tra các yếu tố như an toàn, ánh sáng, hướng gió và trang phục, nhằm bảo đảm mọi khâu được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng với tinh thần sáng tạo mà chương trình hướng đến.

Liên quan đến cụm từ "thị phạm" được sử dụng trong phần biên tập, nhà sản xuất nhấn mạnh: "Việc này không phải thị phạm cho thí sinh mà là một phần không thể thiếu của vai trò giám đốc sáng tạo. Chúng tôi rất mong khán giả sẽ thấu hiểu và nhìn nhận đúng hơn về công việc quan trọng này, tránh những hiểu lầm, làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Nam Trung".