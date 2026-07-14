Hoàng tử William 'tức giận' khi em trai gặp lại vua cha

Theo Page Six ngày 13.7, Hoàng tử William được cho là không hài lòng sau khi Vua Charles III tiếp đón Hoàng tử Harry cùng vợ là Meghan Markle và hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, tại dinh thự Highgrove House ở hạt Gloucestershire (Anh) hôm 10.7.

Mâu thuẫn giữa hai anh em chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Đây là lần đầu tiên gia đình Công tước xứ Sussex đoàn tụ với nhà vua sau khoảng 4 năm. Meghan Markle và hai con cũng lần đầu trở lại Anh kể từ năm 2022.

Việc Vua Charles III tiếp đón Hoàng tử Harry tại dinh thự Highgrove House thuộc sở hữu Hoàng gia Anh được cho là vấp phải sự phản đối từ Hoàng tử William Ảnh: AFP

Mối quan hệ giữa vợ chồng Harry và các thành viên Hoàng gia Anh vẫn căng thẳng trong những năm qua, sau hàng loạt cáo buộc được đưa ra trong loạt phim tài liệu trên Netflix, các cuộc phỏng vấn truyền hình và cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry.

Trao đổi với Sky News Australia ngày 12.7, người dẫn chương trình TalkTV Mark Dolan cho rằng cuộc gặp là một thắng lợi đối với vợ chồng Sussex. Theo ông, việc Meghan Markle quay trở lại một dinh thự Hoàng gia Anh cho thấy Vua Charles III đã chấp nhận mở cửa đón gia đình con trai.

Mark Dolan cho biết: "Theo những gì tôi được biết, William rất tức giận về việc này. Tại sao ư? Bởi anh ấy cho rằng đây chẳng khác nào phần thưởng dành cho sự phản bội, thiếu trung thành và những tổn thương mà Harry cùng Meghan đã gây ra. Tôi hiểu Vua Charles muốn gặp các cháu của mình, nhưng theo tôi, Harry và Meghan không có quyền xuất hiện tại một dinh thự của hoàng gia. Cuối cùng, họ vẫn đạt được điều mình mong muốn như mọi khi".

Mối quan hệ giữa Hoàng tử Harry và William được cho là vẫn căng thẳng sau loạt phát ngôn gây tranh cãi Ảnh: Reuters

Dù gia đình Sussex có mặt tại Highgrove House, Hoàng tử William cùng vợ lại tham dự một sự kiện polo từ thiện tại Windsor (Anh), cách đó chưa đầy hai giờ lái xe. Theo các nguồn tin, hai anh em không gặp nhau trong suốt chuyến thăm Anh kéo dài 5 ngày của Hoàng tử Harry.

Bình luận về sự việc, chuyên gia Hoàng gia Anh, Richard Fitzwilliams cho biết: "Trong khi đó, William và Catherine đã gửi đi một thông điệp hoàn toàn khác khi cùng xuất hiện tại trận đấu polo từ thiện. Họ thể hiện sự gắn kết của gia đình, đồng thời công khai phớt lờ những người mà William cho là đã phản bội bản thân và chế độ quân chủ. Vợ chồng William cùng các con mới là tương lai của hoàng gia".