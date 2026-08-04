Học bổng Chevening của Chính phủ Anh chính thức mở đơn, thêm suất cho Việt Nam

Đây là chương trình học bổng toàn phần du học Anh bậc thạc sĩ của Chính phủ Anh, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) và các tổ chức đối tác. Để nộp đơn, ứng viên cần là công dân Việt Nam, tốt nghiệp ĐH kết quả tốt, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp và cam kết trở về Việt Nam làm việc ít nhất 2 năm sau khi hoàn thành khóa học.

Cổng ứng tuyển sẽ mở TẠI ĐÂY.

Theo Đại sứ quán Anh, với năm học 2027-2028, Anh tiếp tục dành thêm một suất Học bổng Chevening ASEAN cho Việt Nam. "Đây là cơ hội góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai có khả năng giải quyết các thách thức chung của ASEAN", thông cáo có đoạn.

Thông qua chương trình, các học giả không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hành trình phát triển, mà còn trở thành một phần của mạng lưới toàn cầu gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia và người có tầm ảnh hưởng, qua đó tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh.

Chia sẻ thêm về tiêu chí xét duyệt, bà Emma Hennessey, Trưởng bộ phận Học bổng tại FCDO, cho biết Chevening tìm kiếm những cá nhân xuất sắc có mong muốn hợp tác với Anh để "góp phần xây dựng tương lai bền vững, thịnh vượng" và hy vọng những ai chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các chương trình học bổng quốc tế sẽ nộp hồ sơ.

"Tôi khuyến khích các ứng viên dành thời gian tìm hiểu kỹ tầm nhìn của Chevening, đồng thời suy ngẫm về cách kinh nghiệm, thành tựu và khát vọng của bản thân phù hợp với những mục tiêu mà cộng đồng toàn cầu của chúng tôi đang hướng tới", bà nói. "Chúng tôi cam kết xây dựng một cộng đồng học giả đa dạng, quy tụ những nhà lãnh đạo tương lai từ toàn cầu".

Đồng tình, ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, khuyến khích những ứng viên "có khát vọng lãnh đạo, mong muốn tạo ra tác động tích cực cho Việt Nam, sẵn sàng trở thành một phần của mạng lưới toàn cầu Chevening" nắm bắt cơ hội ứng tuyển học bổng này.

Ông thông tin thêm trong hơn 3 thập niên qua, các học giả Chevening Việt Nam đã và đang tạo ra những đóng góp ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, từ hoạch định chính sách, giáo dục, y tế đến kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

"Họ không chỉ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam mà còn trở thành những cầu nối quan trọng, thúc đẩy quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. Tôi tin rằng thế hệ học giả tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy di sản đó, mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng, đất nước và mối quan hệ giữa hai quốc gia", ông kỳ vọng.

Chevening bắt đầu vào năm 1983 và đã phát triển thành một trong những học bổng quốc tế uy tín thế giới. Chương trình này được giới thiệu ở Việt Nam vào năm 1993 và tính đến nay đã có hơn 600 sinh viên Việt Nam đã được trao học bổng.

Tên gọi "Chevening" bắt nguồn từ tên Dinh thự Chevening ở Kent, Anh - thường được dùng làm nơi ở của Ngoại trưởng Anh.