Người Việt du học Đài Loan gặp khó vì quy định bằng tốt nghiệp, các bên nói gì?

Người học Việt Nam tìm hiểu cơ hội du học Đài Loan tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Điều chỉnh quy định xin visa du học Đài Loan

Theo bản tin công bố hôm 3.8, Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc (TECO) tại Hà Nội và TP.HCM cho biết bắt đầu từ năm học 2026-2027 trở đi, các cơ quan này chỉ tiếp nhận hồ sơ xin visa du học Đài Loan từ những ứng viên đã có bằng tốt nghiệp THPT, thay vì chỉ yêu cầu có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời như trước.

Điều này xuất phát từ thay đổi trong quy định của phía Việt Nam, khi Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 9.3 cho biết sẽ không còn cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.

Thay vào đó, tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi", cấp bởi trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Ngoài ra, các trường cũng chịu trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức trong vòng 30 ngày kể từ ngày học sinh có giấy chứng nhận kết quả thi, giảm 45 ngày so với trước.

Đài Loan khuyến nghị, học sinh nên chủ động giải thích với trường THPT về quy định mới của Đài Loan, thực hiện những bước cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp sớm nhất có thể để kịp xin visa và làm thủ tục nhập học.

Đồng thời, để tránh tình trạng chậm trễ trong việc xin visa du học hay làm thủ tục nhập học do nhận bằng tốt nghiệp THPT muộn, giới chức Đài Loan cũng đề xuất các trường ĐH Đài Loan xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đăng ký nhập học phù hợp. Đồng thời, các trường nên khuyến nghị học sinh sớm tìm hiểu thông tin từ trường THPT hiện tại về thời gian cấp bằng tốt nghiệp.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 4.8, GS-TS Lâm Vi Chí, Trưởng phòng Giáo dục kiêm Tham tán giáo dục của TECO tại TP.HCM, cho biết ông và đội ngũ đang cố gắng giải quyết vấn đề này hơn một tháng qua. Đồng thời nói thêm rằng rất nhiều học sinh Việt Nam đang gặp khó bởi quy định mới.

Ngoài quá trình xin visa du học, bằng tốt nghiệp còn được sử dụng để hoàn tất thủ tục nhập học vào trường ĐH Đài Loan khi du học sinh Việt đến báo danh.

"Trong trường hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vẫn còn được cấp, Bộ GD-ĐT Việt Nam cần có công văn gửi tới các TECO tại Hà Nội và TP.HCM về thay đổi này", ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lâm cho biết thêm, thủ tục cấp visa du học thuộc thẩm quyền của Cơ quan ngoại giao Đài Loan. Chính cơ quan này là bên ban hành chính sách mới và sau đó thông báo cho Cơ quan giáo dục Đài Loan.

GS-TS Lâm Vi Chí trong một cuộc trao đổi với Thanh Niên về cơ hội du học Đài Loan, tháng 11.2025 ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều học sinh Hà Nội đã có bằng

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, Giám đốc nghiệp vụ Du học Ưu Việt - đơn vị chuyên tư vấn du học Đài Loan và Trung Quốc, thông tin từ cuối tháng 7, học sinh của bà ở một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội như Chu Văn An, Phan Huy Chú, Dewey, chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Hà Nội-Amsterdam, Kim Liên... đã có bằng tốt nghiệp.

Tuần này, các trường như Marie Curie, Yên Hòa... cũng sẽ có động thái cấp bằng tương tự.

Sau khi được cấp bằng, hồ sơ xin visa của học sinh tiếp tục qua thủ tục dịch thuật, xác nhận và hợp pháp hóa lãnh sự, dự kiến kéo dài 2-3 tuần tùy vào lịch tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các bên liên quan. Như vậy, học sinh vẫn có thể kịp tới Đài Loan trước ngày nhập học, vốn thường bắt đầu chính thức từ 7.9.

Một số trường khác thì yêu cầu học sinh đến từ 29-31.8, nhưng chủ yếu để báo danh, khám sức khỏe, học định hướng, làm thủ tục cư trú và tham gia lễ chào mừng tân sinh viên.

Nhìn chung, bà khuyên phụ huynh, học sinh không nên quá lo lắng. Bởi, việc cấp bằng tốt nghiệp theo tiến độ mới là tình hình chung với khóa tốt nghiệp THPT năm nay, không phải vấn đề riêng lẻ của từng bạn. Chưa kể, các công ty du học còn có thể làm việc trực tiếp với ĐH Đài Loan để đề nghị hỗ trợ những trường hợp phải nhập học muộn vì nguyên nhân bất khả kháng.

Theo quy định hiện hành của Cơ quan giáo dục Đài Loan, du học sinh tới trường trước khi học kỳ trôi qua một phần ba vẫn có thể đăng ký nhập học kỳ đó. Tuy nhiên, đây là giới hạn theo khung pháp lý chung, không đồng nghĩa các bạn mặc nhiên được phép nhập học muộn.

"Hạn chót nhập học thực tế còn phụ thuộc vào quy định và sự chấp thuận của từng đơn vị", bà Vân lưu ý.

Tình hình tại TP.HCM ra sao?

Được biết vào ngày 24.7 vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai tới hiệu trưởng các trường có cấp THPT; giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho những thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026, trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Theo đó, hiệu trưởng trường THPT và giám đốc trung tâm GDTX nơi học sinh học lớp 12 hoặc đăng ký dự thi chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khi thí sinh có đề nghị.

Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận đơn đề nghị, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng đối tượng, đúng thông tin, đúng mẫu quy định; quản lý việc in, ký cấp, phát hành, lưu hồ sơ theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cũng như việc cấp phát.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ có giá trị đến khi bản chính bằng tốt nghiệp THPT được cấp theo quy định.

Riêng trường hợp học sinh du học tại những quốc gia, vùng lãnh thổ không chấp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết cơ quan này trước đó có hướng dẫn cụ thể và các trường đã hoàn tất cho học sinh đăng ký. Từ đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổng hợp danh sách, có đơn đề nghị Bộ GD-ĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT kịp thời để học sinh hoàn tất các thủ tục liên quan tới hồ sơ du học.