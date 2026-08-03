Sáp nhập cơ sở giáo dục, Anh quốc có ‘siêu đại học’ đầu tiên

Đơn vị mới mang tên Tổ hợp đại học (ĐH) London và Đông Nam nước Anh (London and South East University Group-LASE), có 4 cơ sở đào tạo đặt tại 3 địa phương là London, Medway và Kent, theo tờ The Guardian. Tổ hợp sẽ chính thức đi vào hoạt động vào 7.9, đúng một năm sau khi hai trường công bố kế hoạch sáp nhập và vài tháng sau khi được Bộ Giáo dục Anh phê duyệt.

Dù chung một tổ hợp, Greenwich và Kent vẫn hoạt động như 2 đơn vị học thuật riêng biệt, giữ nguyên tên gọi, bản sắc và chương trình đào tạo. Người học vẫn tiếp tục nộp hồ sơ ứng tuyển, học tập và nhận bằng từ trường mình lựa chọn, trong khi đội ngũ giảng viên và nhân viên của 2 trường sẽ được tuyển dụng dưới danh nghĩa LASE.

Mô hình này cũng được thiết kế để có thể kết nạp thêm các trường ĐH khác trong tương lai, theo thông cáo phát đi hôm nay (3.8) từ ĐH Greenwich.

Như vậy, LASE sẽ soán ngôi ĐH Manchester để trở thành cơ sở giáo dục ĐH lớn thứ 3 tại Anh về số lượng người học, sau ĐH Mở và University College London (UCL). Tuy nhiên, đây là mô hình đầu tiên ở Anh hoạt động theo cơ chế đa trường ĐH, được các bên liên quan gọi là "siêu ĐH".

Khuôn viên ĐH Greenwich, Anh ẢNH: UNIVERSITY OF GREENWICH

Trước đó vào tháng 5, King’s College London và ĐH Cranfield cũng công bố kế hoạch sáp nhập vào tháng 8.2027.

Việc sáp nhập diễn ra trong bối cảnh các trường ĐH ở Anh đang chịu áp lực tài chính ngày càng lớn. Đầu năm nay, Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Anh cảnh báo rằng nguy cơ có ĐH lần đầu phải đóng cửa do không đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Báo cáo của cơ quan này cũng cho biết nhiều trường đã phải cắt giảm nhân sự, bán bớt cơ sở hoặc quỹ đất, cũng như đóng cửa một số chương trình đào tạo để giảm chi phí.

Văn phòng Quản lý người học Anh (OfS) cũng nhận định họ lo ngại 24 cơ sở giáo dục bậc cao nước này có nguy cơ mất khả năng thanh toán, phải đóng cửa trong vòng 12 tháng tính từ tháng 11 năm ngoái. Cơ quan này đồng thời cảnh báo, 45% đơn vị có khả năng rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách trong năm học 2025-2026.

Trước đó, Greenwich và Kent cho biết việc thành lập tổ hợp ĐH mới tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn để 2 trường vượt qua khó khăn kinh tế và trở thành "hình mẫu để các trường khác noi theo", theo tờ Independent.

"Suốt một năm qua, chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ theo một lộ trình đầy tham vọng để xây dựng một mô hình hoàn toàn mới chưa từng có tiền lệ. Đồng nghĩa, chúng tôi sẽ bắt đầu với quá trình chuyển đổi suôn sẻ, đội ngũ lãnh đạo cấp cao rất mạnh và định hướng rõ ràng để phát huy tối đa tiềm năng ‘siêu ĐH’ đầu tiên của Anh", GS Jane Harrington, Hiệu trưởng ĐH Greenwich kiêm Tổng giám đốc sáng lập của LASE, nhận định.