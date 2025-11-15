Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học bổng đồng hành, hỗ trợ sinh viên suốt chặng đường học đại học

Lê Thanh
Lê Thanh
15/11/2025 21:50 GMT+7

Ngày 15.11, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình 'Họp mặt sinh viên và trao học bổng' năm học 2025-2026.

Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động của dự án "Hỗ trợ sinh viên", đánh giá kết quả học tập năm học 2024-2025, trao học bổng, tuyên dương những sinh viên giỏi, đồng thời tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành trong hành trình chắp cánh ước mơ cho sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo.

Học bổng đồng hành, hỗ trợ sinh viên suốt chặng đường học đại học - Ảnh 1.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, khen thưởng sinh viên thuộc dự án "Hỗ trợ sinh viên" tốt nghiệp đại học loại giỏi

ẢNH: LÊ THANH

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, dự án "Hỗ trợ sinh viên" là một trong những dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ học bổng Vừ A Dính, được thành lập vào tháng 10.2020. Dự án ra đời nhằm tiếp nối hành trình của các học sinh từng nhận học bổng Vừ A Dính, giúp các em tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ học phí trong suốt chặng đường học đại học cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

"Sau 6 năm triển khai, dự án đã trao học bổng cho 493 sinh viên thuộc 38 dân tộc trên cả nước. Năm học 2025-2026, có 47 em bước vào đại học và được thụ hưởng dự án này. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia của cộng đồng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sống xa gia đình", bà Trương Mỹ Hoa nói.

Chia sẻ tại buổi lễ khi nhận được suất học bổng 12 triệu đồng cho năm học đầu tiên 2025-2026, Nguyễn Hoàng Giang, sinh viên ngành y đa khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: "Bố con là cán bộ công tác tại Lữ đoàn 101, tỉnh Khánh Hoà. Năm học 2022-2023, con được nhận học bổng Vừ A Dính và được học tập tại Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM). Học bổng này như một bàn tay kịp thời nâng đỡ để con có thể bước sang trang mới, được tiếp cận với môi trường học tập và sinh hoạt vô cùng hiện đại. Giờ đây, khi bước vào giảng đường đại học, con cảm thấy mình thật sự may mắn vì tiếp tục nhận được học bổng Vừ A Dính. Con hứa sẽ nỗ lực và cố gắng hết sức mình học tập thật tốt để đáp lại sự tin yêu của những người đã hỗ trợ, giúp đỡ con trên chặng đường chinh phục ước mơ của mình".

Trao học bổng Vừ A Dính năm học 2025-2026 cho sinh viên thuộc dự án "Hỗ trợ sinh viên"

Trao học bổng Vừ A Dính năm học 2025-2026 cho sinh viên thuộc dự án "Hỗ trợ sinh viên"

ẢNH: LÊ THANH

Là người từng nhận được thụ hưởng học bổng Vừ A Dính thông qua dự án "Hỗ trợ sinh viên", Thạch Sang, tốt nghiệp loại giỏi ngành kỹ thuật phần mềm của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, bày tỏ: "Con vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được đại diện cho các bạn sinh viên gửi lời tri ân sâu sắc đến quý nhà tài trợ. Chắc hẳn các bạn sinh viên đang ngồi đây hôm nay đều có chung một niềm vui, vinh dự, niềm tự hào và cả sự trưởng thành. Đối với sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên thuộc vùng biển đảo, học bổng này không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là nguồn động viên to lớn giúp chúng con thêm vững tin trên hành trình học tập và rèn luyện, phát triển bản thân". 

"Đó là sự ghi nhận, là niềm tin mà quý nhà tài trợ dành cho chúng con, những người trẻ đang mang sự kỳ vọng của tất cả mọi người xây dựng một tương lai mới của chính bản thân và góp phần phát triển đất nước", Thạch Sang chia sẻ vinh dự được nhận học bổng Vừ A Dính. 

