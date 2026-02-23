Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Học đại học giữa thời đại AI bùng nổ thay đổi ra sao?
Video Giáo dục

Học đại học giữa thời đại AI bùng nổ thay đổi ra sao?

Yến Thi
Yến Thi
23/02/2026 19:00 GMT+7

AI có khả năng học vượt trội hơn hẳn so với con người, trong vài năm tới AI sẽ học gần như mọi tri thức của nhân loại. Các ngành nghề vẫn còn đó nhưng đòi hỏi kỹ năng, tư duy hoàn toàn khác. Học đại học giữa thời đại AI bùng nổ thay đổi ra sao?

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), cho biết AI có khả năng học vượt trội hơn hẳn so với con người, trong vài năm tới AI sẽ học gần như mọi tri thức của nhân loại. Tư duy của con người trong kỷ nguyên AI cực kỳ quan trọng để phân tích, tổng hợp, vận dụng AI phục vụ vào công việc.

Học đại học giữa thời đại AI bùng nổ thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

Các ngành nghề vẫn còn đó nhưng đòi hỏi kỹ năng, tư duy hoàn toàn khác. Các trường ĐH rất nhanh nhạy khi đưa toàn bộ sự tích hợp AI trong dạy học, quá trình dạy học hiện nay không còn là thầy đọc trò chép mà là vận dụng AI để cùng giải quyết các vấn đề của thực tế.

Theo thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH), AI đang là xu thế tất yếu của thời đại, trường ĐH là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nên cũng không thể đứng ngoài xu thế này. Từ rất lâu, các trường ĐH đã thực hiện các bước chuyển đổi số. Sinh viên hiện nay không chỉ học các kiến thức đơn ngành, mà được đào tạo theo hướng liên ngành, đa chiều trong chuyên môn. Chương trình đào tạo các trường hiện mang tính chất liên ngành ngày càng nhiều, ví dụ: công nghệ marketing, công nghệ tài chính, thương mại điện tử… Các thuật ngữ liên ngành này đã khá phổ biến trong thời điểm hiện nay.

Không chỉ xu hướng mở ngành, các trường ĐH đang có nhiều nỗ lực trong quá trình đào tạo để giúp sinh viên trang bị kiến thức, năng lực và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thực tế, có đủ khả năng để “cạnh tranh” với AI. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, trường ĐH còn đẩy mạnh giáo dục cảm xúc để đào tạo được người học có cả thái độ tốt, điều mà AI không thể thay thế được.

Học đại học giữa thời đại AI bùng nổ thay đổi ra sao?

Tin liên quan

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

Từ những thay đổi dự kiến của các trường ĐH năm nay, thầy cô có những lưu ý gì với học sinh lớp 12 trong thời điểm này để các em có định hướng tốt nhất cho thời gian mùa thi 2026 sắp tới?

Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ

Khám phá thêm chủ đề

AI Học đại học chọn ngành tuyển sinh 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận