Học đại học giữa thời đại AI bùng nổ thay đổi ra sao?

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), cho biết AI có khả năng học vượt trội hơn hẳn so với con người, trong vài năm tới AI sẽ học gần như mọi tri thức của nhân loại. Tư duy của con người trong kỷ nguyên AI cực kỳ quan trọng để phân tích, tổng hợp, vận dụng AI phục vụ vào công việc.

Các ngành nghề vẫn còn đó nhưng đòi hỏi kỹ năng, tư duy hoàn toàn khác. Các trường ĐH rất nhanh nhạy khi đưa toàn bộ sự tích hợp AI trong dạy học, quá trình dạy học hiện nay không còn là thầy đọc trò chép mà là vận dụng AI để cùng giải quyết các vấn đề của thực tế.

Theo thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH), AI đang là xu thế tất yếu của thời đại, trường ĐH là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nên cũng không thể đứng ngoài xu thế này. Từ rất lâu, các trường ĐH đã thực hiện các bước chuyển đổi số. Sinh viên hiện nay không chỉ học các kiến thức đơn ngành, mà được đào tạo theo hướng liên ngành, đa chiều trong chuyên môn. Chương trình đào tạo các trường hiện mang tính chất liên ngành ngày càng nhiều, ví dụ: công nghệ marketing, công nghệ tài chính, thương mại điện tử… Các thuật ngữ liên ngành này đã khá phổ biến trong thời điểm hiện nay.

Không chỉ xu hướng mở ngành, các trường ĐH đang có nhiều nỗ lực trong quá trình đào tạo để giúp sinh viên trang bị kiến thức, năng lực và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thực tế, có đủ khả năng để “cạnh tranh” với AI. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, trường ĐH còn đẩy mạnh giáo dục cảm xúc để đào tạo được người học có cả thái độ tốt, điều mà AI không thể thay thế được.