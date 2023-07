Học giả Mỹ bị truy tố vì làm đại diện cho Trung Quốc mà không đăng ký

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10.7 thông báo các công tố viên liên bang tại Manhattan, thành phố New York đã truy tố ông Gal Luft vì nhiều tội danh. Ông Luft (57 tuổi) có hai quốc tịch Mỹ và Israel, là đồng giám đốc của Viện Phân tích an ninh toàn cầu, tổ chức có trụ sở tại Washington D.C và tự miêu tả là viện nghiên cứu tập trung vào năng lượng, an ninh và các xu hướng kinh tế.



Ông Gal Luft, đồng lãnh đạo Viện Phân tích an ninh toàn cầu ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE JERUSALEM POST

Theo cáo trạng, ông Luft bị cáo buộc đã đại diện cho chủ tại Trung Quốc chi tiền cho một cựu quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ vào năm 2016 để thúc đẩy ủng hộ một số chính sách liên quan Trung Quốc. Ông Luft bị buộc tội không đăng ký là đại diện nước ngoài theo luật.

Các công tố viên không nói rõ danh tính vị quan chức nhưng cho hay người này là cố vấn cho Tổng thống đắc cử Mỹ, khi đó là ông Donald Trump, theo Reuters. Ông Luft bị cáo buộc thúc đẩy vị cố vấn ủng hộ các chính sách có lợi cho Trung Quốc, gồm việc soạn thảo các bình luận lấy tên của vị cố vấn đăng trên một tờ báo Trung Quốc.

Ông Luft cũng bị truy tố tội môi giới một thỏa thuận để các công ty Trung Quốc bán vũ khí cho các nước như Libya, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Kenya, dù không có giấy phép để làm việc đó theo luật Mỹ. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc sắp xếp các cuộc gặp giữa các quan chức Iran và một công ty năng lượng Trung Quốc để thảo luận hợp đồng mua bán dầu mỏ, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ với Iran.

Ông Luft bị bắt tại Cộng hòa Síp hồi tháng 2 với các cáo buộc nói trên nhưng đã bỏ trốn sau khi được cho tại ngoại và chờ dẫn độ. Hiện người này vẫn chưa bị lực lượng chức năng Mỹ bắt lại.

Trong một bài viết ngày 18.2, tài khoản Twitter mang tên ông Luft với hơn 15.000 người theo dõi cho biết ông đã bị bắt tại Cyprus "theo yêu cầu dẫn độ mang động cơ chính trị của Mỹ". "Tôi chưa từng là một nhà buôn vũ khí", ông viết. Tổng cộng, ông Luft bị cáo buộc 8 tội danh với mức phạt tù tối đa nếu bị kết tội ở cả 8 cáo buộc là 100 năm.