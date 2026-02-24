Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Học ngành ngôn ngữ giữa ‘bão AI’, sinh viên có lo thất nghiệp?
Video Giáo dục

Học ngành ngôn ngữ giữa 'bão AI', sinh viên có lo thất nghiệp?

Yến Thi
Yến Thi
24/02/2026 19:00 GMT+7

Thí sinh tên Gia An chia sẻ và đặt câu hỏi: "Em theo dõi 5 năm rất nhiều trường tuyển sinh mới ngành ngôn ngữ Trung Quốc, có phải ngôn ngữ này đang là xu hướng trong nhóm các ngành ngôn ngữ không ạ? Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp ngành này ra sao?''.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH), chia sẻ: ''Có nhiều quan điểm khác nhau khi lựa chọn học ngành ngôn ngữ trong thời điểm hiện nay. Có quan điểm cho rằng, biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời. Tuy nhiên, một số thí sinh e dè việc học ngôn ngữ sẽ bị thay thế bởi AI trong tương lai. Tuy nhiên, tôi cho rằng học ngôn ngữ vẫn có nhiều cơ hội cạnh tranh bởi trường ĐH không chỉ đào tạo về ngôn ngữ, mà còn về kinh tế, địa lý, chính trị, xã hội, văn hóa, thương mại…".

Học ngành ngôn ngữ giữa ‘bão AI’, sinh viên có lo thất nghiệp? - Ảnh 1.

Thí sinh tên Tuyết Hân thắc mắc: ''Em định hướng theo học ngành kinh tế và rất băn khoăn giữa ngành kinh tế học và kinh tế số, có phải học kinh tế số thì dễ tìm việc hơn khi AI phát triển như hiện nay không? Thực tế tuyển dụng các năm gần đây doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể sinh viên tốt nghiệp từ ngành học ra sao?

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), phân tích: Để tìm hiểu sự khác biệt giữa 2 ngành học này, thí sinh cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo của từng ngành ở từng trường. Dù học ngành nào, thì sự quan tâm của doanh nghiệp với sinh viên là những gì được trang bị sau quá trình học. Hành trang càng dày, cơ hội nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp càng nhiều.

Học đại học giữa thời đại AI bùng nổ thay đổi ra sao?

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

Từ những thay đổi dự kiến của các trường ĐH năm nay, thầy cô có những lưu ý gì với học sinh lớp 12 trong thời điểm này để các em có định hướng tốt nhất cho thời gian mùa thi 2026 sắp tới?

Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ

