Học ngành ngôn ngữ giữa ‘bão AI’, sinh viên có lo thất nghiệp?

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH), chia sẻ: ''Có nhiều quan điểm khác nhau khi lựa chọn học ngành ngôn ngữ trong thời điểm hiện nay. Có quan điểm cho rằng, biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời. Tuy nhiên, một số thí sinh e dè việc học ngôn ngữ sẽ bị thay thế bởi AI trong tương lai. Tuy nhiên, tôi cho rằng học ngôn ngữ vẫn có nhiều cơ hội cạnh tranh bởi trường ĐH không chỉ đào tạo về ngôn ngữ, mà còn về kinh tế, địa lý, chính trị, xã hội, văn hóa, thương mại…".

Thí sinh tên Tuyết Hân thắc mắc: ''Em định hướng theo học ngành kinh tế và rất băn khoăn giữa ngành kinh tế học và kinh tế số, có phải học kinh tế số thì dễ tìm việc hơn khi AI phát triển như hiện nay không? Thực tế tuyển dụng các năm gần đây doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể sinh viên tốt nghiệp từ ngành học ra sao?

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), phân tích: Để tìm hiểu sự khác biệt giữa 2 ngành học này, thí sinh cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo của từng ngành ở từng trường. Dù học ngành nào, thì sự quan tâm của doanh nghiệp với sinh viên là những gì được trang bị sau quá trình học. Hành trang càng dày, cơ hội nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp càng nhiều.