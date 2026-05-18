Giáo dục

Học ngữ văn bằng cách làm game, quay phim về trò chơi dân gian

Bích Thanh
18/05/2026 20:49 GMT+7

Ngày 18.5, học sinh khối 7 cùng giáo viên tổ ngữ văn Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: 'Trò chơi dân gian – Nét đẹp văn hóa Việt'. Tại đây, học sinh sáng tạo hoạt cảnh, làm phim, làm game về trò chơi dân gian từ kiến thức văn học, văn hóa.

Học sinh lớp 7A9 thể hiện hoạt cảnh "Đánh trận giả - Anh hùng Đinh Bộ Lĩnh"

Tại buổi báo cáo, học sinh và giáo viên khối lớp 7 của Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa đã tổ chức thành 6 nội dung hoạt động thể hiện đầy đủ những nét đẹp của văn hóa Việt Nam qua các trò chơi dân gian, tranh Đông Hồ… 

Học sinh tái diễn các trò chơi dân gian

Mở đầu buổi báo cáo, học sinh lớp 7A4 tái hiện những trò chơi dân gian trong tiết mục kết hợp giữa trò chơi dân gian và âm nhạc mang tên "Tuổi thơ trong tiếng cười" khiến học sinh khá thích thú.

Còn học sinh lớp 7A9 thể hiện hoạt cảnh "Đánh trận giả - Anh hùng Đinh Bộ Lĩnh" đưa người xem quay ngược thời gian về với tuổi thơ của vua Đinh Tiên Hoàng.

Trò chơi dân gian không chỉ để chơi mà còn là một câu chuyện để kể nên các học sinh khối 7 đã chọn cách kể bằng điện ảnh.

Sau 3 tuần lên kế hoạch, xây dựng kịch bản và tiến hành quay phim, học sinh các lớp 7A2, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 7A10 đã dựng nên 11 thước phim về trò chơi dân gian nhằm tái hiện một số trò chơi dân gian gần gũi với học sinh như kéo co, chơi ô ăn quan, cướp cờ, tạt lon, rồng rắn lên mây, đuổi bắt, cá sấu lên bờ… Những trò chơi này đang được các nhà trường khuyến khích học sinh tham gia khi không dùng điện thoại trong giờ ra chơi.

Sản phẩm game sáng tạo của học sinh về trò chơi dân gian

Ở khu vực triển lãm còn trưng bày 8 sản phẩm sáng tạo từ các lớp 7A2, 7A3, 7A4, 7A6, 7A7, 7A8. Học sinh các lớp đã khéo léo biến những trò chơi ngoài trời thành những bộ trò chơi trí tuệ tinh xảo vừa giúp các em giải trí sau những giờ học căng thẳng vừa củng cố kiến thức văn học, lịch sử, địa lý...

Chia sẻ với phóng viên , cô Vũ Thị Xoan, giáo viên ngữ văn, chủ nhiệm lớp 7A9, chia sẻ khi tham gia vào hoạt động này, học sinh hiểu và trân trọng giá trị văn hóa dân gian. Qua việc tìm hiểu và trải nghiệm các trò chơi dân gian, học sinh nhận thức được ý nghĩa, nguồn gốc và giá trị truyền thống của dân tộc; khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ đó hình thành ý thức giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa trong đời sống hiện đại.

Bên cạnh đó, thông qua việc thiết kế board game, làm video, biểu diễn nghệ thuật, vẽ tranh…, học sinh được rèn luyện khả năng sáng tạo, hợp tác và giải quyết vấn đề, tăng cường kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Các hoạt động trình bày, thuyết trình, biểu diễn giúp học sinh tự tin hơn, biết phối hợp hiệu quả trong tập thể. 

Việc gắn kết học tập với trải nghiệm thực tiễn giúp môn ngữ văn trở nên sinh động, gần gũi hơn thông qua kết hợp kiến thức với hoạt động thực hành.

