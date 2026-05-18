NSƯT Kim Tử Long cùng con tái diễn trích đoạn cải lương kinh điển ở trường học

NSƯT Kim Tử Long và con trai tái diễn nhiều trích đoạn cải lương kinh điển tại sân Trường THCS Minh Đức (P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), nơi con trai đang theo học

Sáng 18.5, sân trường THCS Minh Đức (P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) như vỡ òa trước sự xuất hiện của NSƯT Kim Tử Long và dàn nhạc "Tứ tuyệt" truyền thống.

Sân trường hóa sân khấu khi các nghệ sĩ vừa đàn, hát vừa thuyết minh về loại hình nghệ thuật đặc sắc đờn ca tài tử Nam bộ.

Không chỉ có vậy, tại chương trình, hơn 1.000 học sinh của Trường THCS Minh Đức đã có dịp chứng kiến sự kết hợp đặc biệt giữa 2 thế hệ: NSƯT Kim Tử Long và Hoàng Gia Khánh, học sinh của trường.

Trong tiết mục kết chuyên đề, hai cha con nghệ sĩ đã cùng hòa giọng trong trích đoạn cải lương kinh điển "Võ Đông Sơ". Hình ảnh người nghệ sĩ kỳ cựu dìu dắt, truyền lửa cho con trai ngay trên sân khấu học đường đã minh chứng rõ nét cho sức sống mãnh liệt của di sản.

Tại chương trình, NSƯT Kim Tử Long đã giới thiệu về nguồn gốc của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ cũng như sơ lược về cấu trúc dàn nhạc "Tứ tuyệt" truyền thống và sự cải tiến hiện đại (guitar phím lõm).

Thông qua sự dẫn dắt của các nghệ sĩ, học sinh được tìm hiểu, khám phá các điệu thức đặc trưng gồm: Điệu Bắc mang sắc thái vui tươi, khỏe khoắn; điệu Nam gợi lên sự man mác, thanh thản; điệu Oán thể hiện nét buồn bã, sâu lắng; điệu Lý mộc mạc, gần gũi với đời sống hằng ngày. Ở mỗi điệu thức, NSƯT Kim Tử Long đều có phần minh họa thông qua các trích đoạn quen thuộc.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức, cho biết nhằm đổi mới hoạt động ngoại khóa và giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ (Gen Z), nhà trường tổ chức chuyên đề âm nhạc dân tộc mang chủ đề "Hành trình di sản – Đưa đờn ca tài tử vào học đường".

Thông qua những chia sẻ và khuấy động trực tiếp từ NSƯT Kim Tử Long, các học sinh không chỉ được nghe, được xem mà còn được học cách cảm nhận cái hay, cái đẹp của hồn cốt quê hương.

"Việc đưa âm nhạc dân tộc vào trường học nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em có năng khiếu, tự tin thể hiện tài năng và nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc", bà Giang nhấn mạnh.



