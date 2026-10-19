Học phí ngành y gần 90 triệu đồng/năm, học bổng tiếp sức nam sinh suốt 5 năm

Sáng 19.10, Công ty CP Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O) tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 7 và lễ tốt nghiệp chương trình học bổng SAL, ghi nhận hành trình của 4 sinh viên hoàn thành chương trình học bổng.

Trong số đó, Nguyễn Bảo Khang, sinh viên năm thứ sáu ngành y đa khoa, ĐH Y Dược TP.HCM, là một trong những sinh viên gắn bó với học bổng liên tục trong 5 năm.

Tiếp sức nam sinh theo đuổi ước mơ bác sĩ

Nguyễn Bảo Khang là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), từng nhận học bổng của ĐH Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), nhưng quyết định ở lại Việt Nam vì hoàn cảnh gia đình.

"Từ khi ba mẹ ly thân hơn 10 năm trước, mẹ là người duy nhất lo cho em ăn học. Mẹ đã không ngại khó khăn, hy sinh niềm vui riêng để chăm lo cho em và nuôi dưỡng ước mơ của em. Chính vì vậy, em luôn nỗ lực học tập như một trách nhiệm với tương lai của bản thân, từng bước thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, cũng là trách nhiệm với sự hy sinh mà mẹ dành cho em", Khang chia sẻ.

Trong quá trình học đại học, Khang nhiều năm liên tiếp nhận học bổng khuyến học của nhà trường. Năm học thứ tư, em đạt điểm trung bình tích lũy GPA 3.4/4.0, xếp thứ 6 toàn khối. Năm học thứ năm, em đạt GPA 3.74/4.0, xếp thứ 11 toàn khối. Năm 2023, Khang còn đạt giải nhất toàn quốc cuộc thi Hóa sinh Championship.

Theo ban tổ chức, học phí năm đầu tiên của Khang khoảng 60 triệu đồng. SAL căn cứ vào mức học phí này để xác định giá trị học bổng và giữ nguyên mức hỗ trợ trong suốt 5 năm.

Khang cho biết học phí của trường tăng khoảng 10% mỗi năm, đến nay đã lên khoảng 88 triệu đồng/năm. Dù mức hỗ trợ không thay đổi, học bổng vẫn giúp gia đình Khang giảm đáng kể gánh nặng tài chính trong quá trình em theo đuổi ngành y. Ngoài học phí, em còn phải chi khoảng 5 triệu đồng cho sách vở và các khoản phục vụ học tập khác.

SAL hỗ trợ học bổng tối đa 5 năm trong khi Khang đang học năm thứ 6, Khang cho biết đang ứng tuyển thêm học bổng khác để có tiền trang trải việc học. "Hiện tại, em đang bước vào năm học cuối cùng của chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. Vì lý do nhân sự trong công ty, mẹ em hiện nay đã nghỉ làm. Chính sách học bổng khuyến học của nhà trường không còn được áp dụng cho sinh viên năm cuối", Khang kể.

Khang chia sẻ thêm, trong những năm đầu, em đi làm gia sư để có thêm thu nhập. "Từ năm thứ hai trở đi, vì lịch học quá nặng, em không còn thời gian để làm thêm nữa, em sẽ cố gắng tìm thêm học bổng để tiếp tục con đường học tập", Khang bộc bạch.

Học bổng SAL đã giúp gia đình Khang giảm đáng kể gánh nặng tài chính trong quá trình em theo đuổi ngành y ẢNH: YẾN THI

Một trong những hoạt động Khang yêu thích khi tham gia chương trình Học bổng SAL là workshop "Lead to Success", nơi sinh viên làm việc nhóm để thực hiện dự án nghiên cứu khoa học. Hoạt động này giúp sinh viên chuẩn bị kỹ năng trước khi thực hiện nghiên cứu thực tế tại trường.

"Nhờ chương trình này, khi em làm đề tài nghiên cứu trong quá trình học, em có thêm kinh nghiệm và đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm đạt thứ hạng cao nhất trong hội đồng thuộc lĩnh vực sản tại trường", Khang kể.

Hiện Khang mong muốn tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn và chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú. "Em muốn rèn luyện chuyên môn thật tốt, trau dồi kỹ năng. Em hy vọng sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi, giúp đỡ bệnh nhân và đóng góp cho xã hội, cộng đồng", Khang chia sẻ.

Hỗ trợ học phí tối đa 5 năm, chú trọng phát triển kỹ năng

Bên cạnh Nguyễn Bảo Khang, 3 sinh viên tốt nghiệp chương trình học bổng SAL gồm: Ngô Yến Ngọc, tốt nghiệp loại giỏi ngành ngôn ngữ Nhật, Trường ĐH Văn Hiến; Lê Nhật Gia Huy, ngành điện tử viễn thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), hiện là kỹ sư phần mềm tại Công ty Bản Viên; và Nguyễn Thị Thúy Vy, tốt nghiệp xuất sắc ngành ngôn ngữ Trung Quốc, hiện là nhân viên hành chính tại Lãnh sự quán Trung Quốc.

Chia sẻ tại chương trình, ông Yang Myung Chul Paul, đại diện Ban giám đốc N.H.O, nhắn nhủ các sinh viên mới tốt nghiệp rằng hành trình phía trước mới thực sự bắt đầu. Ông khuyến khích các bạn không nên quá lo lắng, hãy dành 10 năm tiếp theo để khám phá điều gì tạo động lực cho bản thân. Ông cũng bày tỏ niềm tự hào và sự tin tưởng vào các sinh viên vì đã rất nỗ lực trong những năm qua.

Ông Yang Myung Chul Paul, đại diện Ban giám đốc N.H.O, nhắn nhủ các sinh viên ẢNH: YẾN THI

Cũng trong chương trình, ban tổ chức trao học bổng cho 4 sinh viên, với mức hỗ trợ tương đương 100% học phí. SAL sẽ hỗ trợ học phí trong thời gian tối đa 5 năm và có thể hỗ trợ thêm một số chi phí khác tùy theo hoàn cảnh cá nhân.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, SAL hướng đến việc đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập và phát triển bản thân thông qua nhiều hoạt động xuyên suốt.

Trong đó, chương trình Người đồng hành kết nối sinh viên với các mentor (người cố vấn), hỗ trợ về học tập và phát triển cá nhân, thúc đẩy sự trưởng thành, định hướng và tinh thần sẻ chia. Sinh viên cũng được tham gia các chương trình tập huấn tổ chức hằng năm, với chủ đề và phương pháp liên tục đổi mới nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển cá nhân.

Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa như chuyến đi dã ngoại mùa hè, ngày hội thể thao và chương trình giao lưu văn hóa tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, tăng cường khả năng làm việc nhóm và tích lũy trải nghiệm thực tế.

Thông qua mạng lưới kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ N.H.O và các đối tác, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận góc nhìn thực tiễn, xây dựng sự tự tin và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Buổi lễ trao học bổng cho 4 sinh viên, đồng thời chúc mừng 4 sinh viên tốt nghiệp ẢNH: YẾN THI

Đối tượng ứng tuyển Học sinh tốt nghiệp lớp 12 có dự định học đại học/cao đẳng tại TP.HCM Tiêu chí Có thành tích học tập tốt (điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên);

Thể hiện tinh thần đóng góp cho cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện;

Có tư cách đạo đức vững vàng;

Có nhu cầu hỗ trợ tài chính cho việc học;

Ưu tiên những hoàn cảnh đặc biệt (gia đình đơn thân, mồ côi, khuyết tật, người dân tộc thiểu số…).



