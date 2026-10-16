Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng trao học bổng 854 triệu đồng tiếp sức sinh viên

Ngày 16.10, Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng tổ chức chương trình Vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026, với tổng kinh phí khen thưởng, trao học bổng lên đến 854 triệu đồng.

Trong đó, 280 triệu đồng dành cho hoạt động khen thưởng, vinh danh thủ khoa và 584 triệu đồng dành cho học bổng, tiếp sức sinh viên. Chương trình không chỉ ghi nhận thành tích học tập mà còn thể hiện sự đồng hành của nhà trường và cộng đồng, tạo động lực để sinh viên vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển bản thân.

Tại chương trình, sinh viên Trần Lê Hải Trân, lớp 26SPA02 ngành sư phạm tiếng Anh, được nhận giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng vì đạt danh hiệu thủ khoa toàn trường trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026.

Đại diện lãnh đạo ĐH Đà Nẵng trao giấy khen cho sinh viên Trần Lê Hải Trân, thủ khoa toàn trường trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, có 25 sinh viên được khen thưởng và cấp học bổng nhờ đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm nay. Mức học bổng gồm 30 triệu đồng dành cho thủ khoa toàn trường; 20 triệu đồng dành cho sinh viên trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng, đạt giải nhì học sinh giỏi cấp quốc gia; 10 triệu đồng dành cho thủ khoa các ngành đào tạo.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa của việc ghi nhận thành tích và trao học bổng đối với hành trình trưởng thành của sinh viên. Đây không chỉ là sự động viên về vật chất, tinh thần mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho xã hội.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng khen thưởng và cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh ẢNH: HUY ĐẠT

Đại diện các sinh viên được vinh danh và nhận học bổng, Trần Lê Hải Trân bày tỏ niềm tự hào khi trở thành tân sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Theo Hải Trân, bước vào giảng đường ĐH cũng là lúc sinh viên học cách tự lập, chủ động đặt mục tiêu, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và bình tĩnh đối diện những thử thách trên hành trình trưởng thành.

Hải Trân cho biết sự tận tụy của thầy cô, sự quan tâm của nhà trường cùng sự hướng dẫn của các anh chị khóa trước là điểm tựa để tân sinh viên tự tin chinh phục tri thức. Em cũng gửi lời tri ân đến nhà trường, các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đã trao học bổng, xem đây là nguồn động viên thiết thực giúp sinh viên thêm vững tin, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Em Trần Lê Hải Trân bày tỏ niềm tự hào khi trở thành tân sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Hải Trân cam kết tiếp tục trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết và tương trợ, nỗ lực trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Với tổng kinh phí 854 triệu đồng, chương trình Vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp về sự ghi nhận, sẻ chia và đồng hành trong giáo dục, góp phần tiếp sức cho sinh viên trên chặng đường học tập và hiện thực hóa những ước mơ.