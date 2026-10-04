Sinh viên không phải làm hồ sơ xin học bổng

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 80/2026/TT-BGDĐT quy định chi tiết việc thực hiện chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, nhà trường có trách nhiệm xác định người đủ điều kiện hưởng học bổng, sinh viên không phải nộp hồ sơ đề nghị xét.

Sinh viên Trường Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội đang thuyết trình trong một hội nghị khoa học hồi tháng 7 tại Quy Nhơn ẢNH: CTI Lab4EV

Ai được hưởng học bổng?

Theo Thông tư 80, một trong những nhóm được hưởng học bổng là sinh viên thuộc 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc, áp dụng với các khóa tuyển sinh từ năm 2025 trở đi.

Để xét nhóm này, thí sinh phải đạt tối thiểu 22,5 điểm/3 môn. Điểm xét học bổng là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán và hai môn có kết quả cao nhất trong số vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Điểm được tính theo thang 10, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng hoặc điểm quy đổi từ chứng chỉ.

Nếu tại mức điểm cuối cùng có nhiều thí sinh bằng điểm khiến số người được hưởng vượt tỷ lệ 30%, toàn bộ thí sinh đồng hạng ở mức điểm đó không được nhận học bổng, không sử dụng tiêu chí phụ để lựa chọn.

Các đối tượng khác được xét học bổng gồm người học có môn thi đạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc kỳ thi Olympic; sinh viên chương trình đào tạo tài năng hoặc chương trình về vi mạch bán dẫn; học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ học chính quy tập trung toàn thời gian.

Theo Nghị định 179, mức học bổng dành cho sinh viên đại học từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng; học viên thạc sĩ 5,5 - 7,4 triệu đồng/tháng; nghiên cứu sinh 7,4 hoặc 8,4 triệu đồng/tháng.

Nhà trường tự xác định người được hưởng

Thông tư quy định người học không phải lập, nộp hồ sơ hoặc cung cấp lại tài liệu để đề nghị xét học bổng. Trường đại học chủ động rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống và ban hành quyết định.

Khi chuyển ngành hoặc chuyển trường, các trường có trách nhiệm phối hợp đối soát dữ liệu; sinh viên không phải làm thủ tục riêng để tiếp tục hưởng học bổng. Người học không được đồng thời nhận tiền từ hai chính sách học bổng sử dụng ngân sách nhà nước trong cùng thời gian.

Với tân sinh viên, việc xét học bổng phải hoàn thành trong 15 ngày làm việc kể từ ngày trường xác nhận nhập học. Với học viên sau đại học, thời hạn hoàn thành là trước ngày 30.10 của năm tuyển sinh. Học bổng được chi trả định kỳ hằng tháng, chủ yếu bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Thông tư 80 có hiệu lực từ ngày 10.11.2026. Với sinh viên trúng tuyển từ năm 2025, chính sách được áp dụng từ ngày 1.9.2026; trường hợp được xác định đủ điều kiện sau thời điểm này sẽ được chi trả cho thời gian được hưởng theo quy định.