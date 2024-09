Học phí 'trường mẫu giáo tiếng Anh' đắt hơn đại học

Trong báo cáo mới công bố ngày 25.9, Tổ chức World Without Worry About Private Education (WWWAPE, Hàn Quốc) cho biết, học phí trung bình hàng năm cho "trường mẫu giáo tiếng Anh" ở thủ đô Seoul lên tới 15,72 triệu won (hơn 295 triệu đồng) vào năm 2023, cao gấp 2 - 3 lần so với học phí đại học trung bình là 6,78 triệu won/năm (hơn 127 triệu đồng), theo tờ Korea Herald.



Số lượng trường mẫu giáo tiếng Anh tại Seoul tăng lên 333 trường vào năm 2023, so với 329 trường của năm trước. Học phí trung bình hàng tháng (2023) là 1,31 triệu won, tăng 10,2% so với mức 1,18 triệu won (2022).

Theo luật Hàn Quốc, nhưng trường mẫu giáo tiếng Anh chỉ được công nhận là học viện ngôn ngữ, không phải là trường mẫu giáo ẢNH: ITA

Báo cáo của WWWAPE cũng cho thấy, 333 trường mẫu giáo tiếng Anh cung cấp hơn 60 giờ học/tháng, trung bình thời gian giảng dạy hàng ngày là 5 giờ 29 phút.

Trong số 5 trường mẫu giáo tiếng Anh đắt đỏ nhất, có 3 trường nằm ở quận Seocho-gu, thủ đô Seoul. Riêng tại quận Seocho-gu, có một trường thu học phí hơn 3 triệu won/tháng, đồng nghĩa học phí hàng năm cao gấp 5,5 lần so với bậc đại học.

Các trường mẫu giáo tiếng Anh nhắm đến trẻ nhỏ, thường từ 2 - 6 tuổi, trước khi vào tiểu học. Chương trình được thiết kế dựa trên nền tảng giáo dục tiếng Anh toàn diện, bao gồm nhiều môn học kết hợp chăm sóc trẻ mầm non trong môi trường học tiếng Anh chuyên sâu, chủ yếu do giáo viên bản ngữ tiếng Anh đứng lớp.

Tuy nhiên, theo luật giáo dục mầm non hiện hành của Hàn Quốc, các trường mẫu giáo tiếng Anh này thực chất được phân loại là học viện ngôn ngữ, không phải trường mẫu giáo.