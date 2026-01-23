Học sinh 13 tuổi biểu diễn tiết mục cải lương 'Đào Liễu', giành giải quán quân

Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc, học sinh Trường THCS Gò Vấp, thể hiện làn điệu chèo cổ Đào Liễu giành giải quán quân ẢNH: B.T.C

Từ 355 bài dự thi qua vòng sơ khảo và vòng bình chọn, Ban giám khảo cuộc thi Việt điệu trăng thanh do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp cùng Công ty SofiaArt tổ chức đã chọn ra 18 tiết mục xuất sắc nhất của học sinh các trường THCS, THPT và trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn thành phố biểu diễn tại chung kết, diễn ra vào tối qua, 22.1.

Theo đánh giá của ban giám khảo, các tiết mục đa dạng về thể loại, từ dân ca, cải lương, hát xẩm đến biểu diễn nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc… phản ánh bức tranh sinh động của âm nhạc truyền thống Việt Nam trong đời sống học đường hiện nay.

Kết quả học sinh Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc, lớp 7 Trường THCS Gò Vấp (P.Hạnh Thông, TP.HCM) đã chinh phục ban giám khảo với tiết mục Đào Liễu và giành giải nhất của cuộc thi.

Nguyễn Song Ngọc Châu, học sinh lớp 10 chuyên sử Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, biểu diễn tiết mục đàn tranh Vui đi học ẢNH: B.T.C

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các trào lưu âm nhạc đương đại phát triển mạnh mẽ, cuộc thi Việt điệu trăng thanh đã tạo nên một dấu ấn rất đặc biệt.

Theo ông, để trở thành công dân toàn cầu mà không bị hòa tan, học sinh cần giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc. Cuộc thi góp phần hình thành chân dung học sinh TP.HCM với trí thức cao, tâm hồn đẹp, năng động hội nhập nhưng vẫn vững vàng cội nguồn. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội 50 năm GD-ĐT TP.HCM.

Ban giám khảo trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Việt điệu trăng thanh vào đêm 22.1 ẢNH: B.T.C

Trong định hướng đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu 100% học sinh phổ thông biết chơi ít nhất một môn nghệ thuật hoặc nhạc cụ và thường xuyên rèn luyện tối thiểu một môn thể thao. Vì vậy, bên cạnh các tiết mục thanh nhạc, những phần trình diễn nhạc cụ truyền thống tại cuộc thi cũng để lại dấu ấn rõ nét, phản ánh sự kiên trì, bền bỉ của học sinh và khuyến khích các em khi theo đuổi các loại hình nghệ thuật đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài.