Học sinh An Giang rộn rã đến với chương trình Tư vấn mùa thi

Sáng 19.3, không khí tại Hội trường tỉnh An Giang (số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên) rộn rã bởi chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT An Giang, Tỉnh đoàn An Giang và Đài PT-TH An Giang tổ chức.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh An Giang và thanhnien.vn, fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.



Quang cảnh Hội trường tỉnh An Giang trước giờ diễn ra chương trình TRẦN NGỌC

Tuy chương trình chính thức bắt đầu lúc 8 giờ nhưng từ rất sớm, học sinh lớp 12 của TP.Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn đã tựu về Hội trường tỉnh An Giang để tham dự chương trình tư vấn từ các thầy cô và chuyên gia trường ĐH, CĐ của TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong chương trình.

Từ sáng sớm, các bạn đoàn viên của tỉnh An Giang đã đến hỗ trợ Ban tổ chức sắp xếp Báo Thanh Niên đến từng chỗ ngồi của học sinh TRẦN NGỌC

Các ê kíp quay phim, bộ phận kỹ thuật của Đài PT-TH An Giang chuẩn bị thiết bị sẵn sàng để chương trình kịp phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ sáng TRẦN NGỌC

Các học sinh trước giờ tham gia chương trình Tư vấn mủa thi TRẦN NGỌC

Rất đông học sinh của tỉnh An Giang đã tề tựu về Hội trường tỉnh An Giang để tham dự chương trình TRẦN NGỌC

Mỗi trường đều có thầy cô giáo theo học sinh hỗ trợ các em khi cần thiết TRẦN NGỌC

Các trường đại học tranh thủ tư vấn, giới thiệu trước giờ phát sóng TRẦN NGỌC