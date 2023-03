Học sinh An Giang chờ được tư vấn chọn ngành học phù hợp

Truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH An Giang

Học sinh lớp 12 Trường THPT Long Xuyên, An Giang mong nhận được nhiều lời tư vấn ngành nghề trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên diễn ra sáng nay

Tỉnh An Giang có khoảng 20.000 học sinh (HS) lớp 12 sẽ phải lựa chọn ngành nghề tương lai cho mình. Tuy nhiên, khi cuộc sống có nhiều biến động, công nghệ tiến bộ không ngừng, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng như công cụ ChatGPT đang gây sốt toàn cầu thì việc chọn một ngành học cho tương lai càng quan trọng và đầy thách thức đối với các HS.

Lê Hồng Trí (lớp 12A8 Trường THPT TP.Long Xuyên) cho biết em chọn thi ngành diễn viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để thỏa mãn ước mơ diễn xuất. Trí nôn nóng được tham dự buổi tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tại TP.Long Xuyên để có thêm thông tin hướng nghiệp từ các trường ĐH về tương lai nghề nghiệp sau này.

"Lớp em có 45 bạn. Các thầy cô của trường có hướng nghiệp cho cả lớp từ năm lớp 10, nhưng có khoảng 20% còn phân vân không biết chọn học ngành gì, khoảng 30% các bạn chọn ngành theo gợi ý của người khác. Được tư vấn ngành nghề phù hợp theo xu hướng hiện nay thì chúng em sẽ tự tin chọn ngành học theo sở thích. Em rất mong được tham dự chương trình", Trí nói.

Tương tự, Phan Đặng Quỳnh Hương, lớp 12A12 cùng trường của Trí, cũng mong được tham gia chương trình Tư vấn mùa thi để hiểu thêm về ngành Việt Nam học. "Em chọn học ngành Việt Nam học của Trường ĐH An Giang vì học gần nhà, chi phí thấp và sau này có thể làm ở lĩnh vực du lịch địa phương rất phát triển. Em muốn được tư vấn thêm thông tin về trường, về ngành học mà em lựa chọn, rõ ràng, cụ thể hơn. Không chỉ riêng em mà bạn bè trong lớp em đều quan tâm buổi tư vấn này vì rất cần đối với tụi em", Quỳnh Hương nói.

Thầy Trương Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT TP.Long Xuyên, cho biết: "Các em HS lớp 12 sắp bước vào các kỳ thi quan trọng và phải chọn ngành nghề tương lai nên giai đoạn này các em rất cần hỗ trợ tư vấn để học tốt và chọn ngành học phù hợp với xu hướng và sở thích. Báo Thanh Niên về địa phương phối hợp tổ chức tư vấn mùa thi rất kịp thời và ý nghĩa".

Thầy Trần Nguyễn Khải Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thành Trinh (H.Chợ Mới), cho biết: "Trường cũng thường xuyên tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho HS, tuy đã nghiên cứu nhưng các giáo viên của trường không thể nào biết hết các ngành nghề, các chính sách hỗ trợ của các trường ĐH, CĐ các em đăng ký vào học. Buổi tư vấn mùa thi này sẽ giúp các em được giải đáp thắc mắc nhiều thứ để chọn ngành nghề phù hợp".

Chương trình Tư vấn mùa thi tổ chức tại Hội trường tỉnh An Giang sáng nay có sự tham dự của HS các trường THPT tại TP.Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn.

Để tạo cơ hội cho HS và phụ huynh có thêm thông tin về ngành nghề hay các vấn đề liên quan đến việc thi cử của các em, Đài PT-TH An Giang tổ chức trực tiếp chương trình trên sóng truyền hình An Giang. Đồng thời Báo Thanh Niên sẽ phát trực tiếp trên thanhnien.vn, fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Bên cạnh đó, nhằm khích lệ tinh thần vượt khó học tốt của HS, trong chương trình tư vấn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH FPT Cần Thơ cũng trao tặng 10 suất học bổng cho HS trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, nhằm hỗ trợ các HS có phương tiện phục vụ việc học trực tuyến và học tập, Tập đoàn công nghệ Xelex trao tặng 40 máy tính bảng cho 2 trường tiểu học còn gặp khó khăn ở H.Châu Thành, An Giang.

Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh An Giang, cho biết: "Vì mục đích, ý nghĩa của chương trình Tư vấn mùa thi là hoạt động xã hội, rất cần thiết để hỗ trợ tư vấn các HS chọn ngành nghề và thi cử hiệu quả nên Đài PT-TH tỉnh An Giang quyết định đồng hành với Báo Thanh Niên và Sở GD-ĐT An Giang tổ chức phát sóng trực tiếp chương trình nhằm phục vụ cộng đồng. Bởi thực tế tại địa bàn tỉnh An Giang nhiều HS và phụ huynh ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện được tư vấn, hướng nghiệp để chọn nghề nghiệp tương lai cho con em cụ thể như thế. Ngoài phát sóng trực tiếp, Đài PT-TH An Giang sẽ phát lại chương trình tư vấn này để HS và phụ huynh nếu không xem phát sóng trực tiếp được thì có thể xem lại".

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi Báo Thanh Niên chọn An Giang là địa điểm tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi. Chương trình thật sự là cầu nối để các em HS có điều kiện tiếp cận với thông tin hữu ích về các trường ĐH, CĐ và sẽ gợi mở rất nhiều cho các em chọn ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực của các em".