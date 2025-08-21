Học sinh Cần Thơ tựu trường ngày nào?

Ngày 21.8, tin từ Văn phòng UBND TP.Cần Thơ cho biết UBND thành phố đã có quyết định chính thức về khung kế hoạch thời gian năm học mới 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX trên địa bàn.

Theo đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tựu trường vào ngày 28.8, riêng khối lớp 1 sớm hơn 3 ngày, bắt đầu từ 25.8.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Cần Thơ sẽ tựu trường ngày 22.8 ẢNH: DUY TÂN

Học sinh THCS, THPT và GDTX tựu trường vào 29.8, riêng khối lớp 9 và 12 tựu trường sớm từ 22.8. Lễ khai giảng toàn thành phố được ấn định ngày 5.9.

Thời gian nhập học học kỳ 1 của các cấp học đều diễn ra từ ngày 8.9. Học kỳ 2 đối với cấp học mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 12.1.2026; cấp THCS, THPT và GDTX bắt đầu từ ngày 19.1.2026.

UBND TP.Cần Thơ giao giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo triển khai kế hoạch, bảo đảm chương trình học được thực hiện đầy đủ, đồng thời linh hoạt quyết định cho học sinh nghỉ trong trường hợp thiên tai, thời tiết khắc nghiệt hoặc dịch bệnh và tổ chức dạy bù phù hợp.