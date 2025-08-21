Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học sinh Cần Thơ tựu trường ngày nào?

Duy Tân
Duy Tân
21/08/2025 08:40 GMT+7

UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với các cấp học trên địa bàn.

Ngày 21.8, tin từ Văn phòng UBND TP.Cần Thơ cho biết UBND thành phố đã có quyết định chính thức về khung kế hoạch thời gian năm học mới 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX trên địa bàn.

Theo đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tựu trường vào ngày 28.8, riêng khối lớp 1 sớm hơn 3 ngày, bắt đầu từ 25.8.

Học sinh Cần Thơ tựu trường vào ngày nào? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Cần Thơ sẽ tựu trường ngày 22.8

ẢNH: DUY TÂN

Học sinh THCS, THPT và GDTX tựu trường vào 29.8, riêng khối lớp 9 và 12 tựu trường sớm từ 22.8. Lễ khai giảng toàn thành phố được ấn định ngày 5.9.

Thời gian nhập học học kỳ 1 của các cấp học đều diễn ra từ ngày 8.9. Học kỳ 2 đối với cấp học mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 12.1.2026; cấp THCS, THPT và GDTX bắt đầu từ ngày 19.1.2026.

UBND TP.Cần Thơ giao giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo triển khai kế hoạch, bảo đảm chương trình học được thực hiện đầy đủ, đồng thời linh hoạt quyết định cho học sinh nghỉ trong trường hợp thiên tai, thời tiết khắc nghiệt hoặc dịch bệnh và tổ chức dạy bù phù hợp.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Tựu trường Năm học mới khai giảng học sinh
