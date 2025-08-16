Lịch tựu trường của học sinh An Giang có gì đặc biệt?

Ngày 16.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông.

Học sinh tỉnh An Giang sẽ tựu trường ngày 29.8 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo đó, học sinh toàn tỉnh An Giang sẽ tựu trường vào ngày 29.8; riêng học sinh các lớp 1, 9, 12 tựu trường ngày 22.8. Quyết định cũng quy định ngày tổ chức khai giảng của các trường là 5.9.

Học kỳ 1 năm học 2025 - 2026 kết thúc trước ngày 18.1.2026. Năm học 2025-2026 kết thúc trước ngày 31.5.2026. Cụ thể, năm học phải có 35 tuần thực học, bao gồm học kỳ 1 có 18 tuần (từ 8.9.2025 đến 10.1.2026) học kỳ 2 có 17 tuần (từ 12.1.2026 đến 23.5.2026).

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh bất ngờ, lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ học. Trường hợp đặc biệt, Sở GD-ĐT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh An Giang, báo cáo Bộ GD-ĐT để chỉ đạo tổ chức thực hiện.